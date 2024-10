Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – und das ist noch nicht alles

Besucher des Centro Oberhausen, aufgepasst! In dem Einkaufscenter steht demnächst eine große Neueröffnung an – und das ist noch längst nicht alles…

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Wer dem Centro Oberhausen einen Besuch abstattet, der wird meistens fündig. Und immer wieder ziehen neue Läden in das Shopping-Center ein. So auch jetzt.

Centro Oberhausen verkündet es in den sozialen Netzwerken selbst

Auf seinem offiziellen Facebook-Account kündigte das Westfield Centro Oberhausen es selbst an: Estatira kommt nach Oberhausen! „Achtung, Achtung! Am 22. Oktober öffnet der neue Store von Estatira seine Türen für euch. Seit 2015 ist Estatira die Anlaufstelle für exklusive und hochwertige Kosmetikprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel“, heißt es in dem Social-Media-Post.

„Von verwöhnender Hautpflege bis hin zu hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln – Estatira macht aus eurer täglichen Routine besondere Wohlfühlmomente“, schreibt das Einkaufscenter weiterhin.

Centro Oberhausen: DAS wartet außerdem auf die Kunden

Doch das war noch nicht alles: Bis Ende Oktober gibt es 20 Prozent auf deinen Einkauf bei Estatira, wie das Centro Oberhausen mitteilt. Estatira findest du im OG direkt neben Hugo Boss.

Nicht nur Estatira ist neu im Centro Oberhausen. Erst kürzlich eröffnete ein weiterer Laden in dem Shopping-Tempel: das Keramikgeschäft Motel a Miio. Neben handgemachtem Küchengeschirr aus Portugal bietet Motel a Miio auch eine große Auswahl an Gläsern, Tassen, Vasen und Deko-Artikeln an. Es gibt sogar Küchen- und Serviergeschirr in verschiedenen Formen und Farben. Wo du Motel a Miio im Centro Oberhausen findest, liest du hier>>>