Centro Oberhausen: Kurz nach Weihnachtsmarkt-Eröffnung ist es endlich wieder soweit

Die Winterzeit ist eingeläutet, der Weihnachtsmarkt rund ums Westfield Centro Oberhausen eröffnet. Am Freitag (15. November) ging es feierlich zum ersten Glühwein und Crêpe die Promenade am Einkaufszentrum entlang. Sicherlich ein magischer Moment für die Besucher der ersten Stunde.

Magisch geht es aber auch im Centro Oberhausen weiter. Denn hier wurde ebenfalls eine ganz besondere Saison eingeläutet.

Centro Oberhausen eröffnet „Harry Potter“-Saison

„Die Magie ist zurück – die Harry Potter Season ist eröffnet!“, verkündet das Einkaufshaus in den sozialen Medien wie der eigenen Instagram- und Facebook-Seite. Doch was heißt das jetzt genau? Das zeigt der Shopping-Tempel sogleich anschaulich in einem Video.

Hier sind Tische über Tische zu sehen, über und über vollgestellt mit Merchandise-Produkte – und da ist wirklich alles dabei. Von Magneten über Süßigkeiten (sogar von Haribo) bis hin zu Schals und Spielzeug. Alles zählt als offizieller Merchandise und ist mit dem „Wizarding World“-Logo gebrandet.

Centro Oberhausen: Hier bekommst du viel Harry Potter Merch

„Taucht ein in die magische Welt und entdeckt zauberhafte Artikel aus verschiedenen Stores“, hebt das Centro selbst noch einmal ein paar nennenswerte Artikel hervor. Da wären die Haribo-Gummibärchen in magischen Formen, bei Thalia gibt es verschiedene Bücher, Tassen, Socken, Schokoladenfrösche und vieles mehr. Selbst Clogs von Crocs gibt es im Harry Potter-Stil.

Noch viele weitere Produkte kannst du dir selbst in dem Video oder vor Ort ansehen. Das Centro verspricht, dass da für jeden etwas dabei sein sollte. So viel HP-Merchandise gibt es vermutlich sonst in der Nähe nur noch im Elbenwald-Shop im Limbecker Platz in der Essener Innenstadt.