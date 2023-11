Centro Oberhausen verkündet Weihnachtsmarkt-Hammer! Besucher können ordentlich abstauben

Die Tage, bis auch am Centro Oberhausen der Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet, sind gezählt. Am Freitag, 17. November, ist es endlich so weit. Ab 17 Uhr geht der Weihnachtstrubel auch hier endlich offiziell los (hier mehr Infos). Besucher müssen in diesem Zusammenhang aber leider die erste Hiobsbotschaft hinnehmen: Auch in diesem Jahr verzichtet das Centro auf ein Feuerwerk. Stattdessen wird es wieder eine Drohnenshow geben – sofern das Wetter am Freitag mitspielt.

Auf schlechte Nachrichten folgen aber bekanntlich auch schnell gute. Und davon hat das Centro Oberhausen in Bezug auf seinen Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr einige im Gepäck. Doch was der ehemalige Centro-Chef jetzt gegenüber DER WESTEN exklusiv verrät, das gab es so noch nie!

Centro Oberhausen lässt Bombe platzen

Auch wenn die Weihnachtszeit in der Regel ein Highlight nach dem nächsten bereithält, so will das Centro Oberhausen seinen Besuchern die besinnliche Zeit noch mehr versüßen. Denn nicht nur im Einkaufszentrum locken allerhand Geschäfte mit eigenen Adventskalendern. Auch das Centro führt in diesem Jahr seinen eigenen Adventskalender ein. Und der ist komplett digital.

Per App können Besucher ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Türchen bis Heiligabend öffnen. „Hinter den Türchen findet man Rabatte für den Einkauf auf dem Weihnachtsmarkt, kleine Geschenke (z.B. von der Gravurzeile oder Bonbonkocher)“, verkündet Marcus Remark, ehemaliger Chef des Centro Oberhausen, gegenüber DER WESTEN. Aber das ist noch nicht alles.

Aktion gibt’s 2023 zum ersten Mal

Denn Teilnehmer, die sich die App auf ihr Smartphone herunterladen, haben sogar die Chance auf einen großen Gewinn. Denn: „Hinter einigen Türchen findet der Gast auch ein Gewinnspiel, bei dem (er, Anm. d. Red.) einen Aufenthalt in Flachau im Hotel ‚Uncle Jacks‘ gewinnen kann“, so Remark, der sich weiterhin um den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen kümmert.

Den besonderen Adventskalender gibt’s 2023 zum ersten Mal. Weitere Infos zum Adventskalender gibt’s auf der Website des Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen. Besucher können sich also nicht nur auf satte Rabatte im Centro Oberhausen, sondern auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt rund um das Einkaufszentrum freuen. Dieser bleibt bis zum 23. Dezember geöffnet und lockt auch in diesem Jahr wieder mit 150 Ständen. Dabei seien auch einige Überraschungen zu erwarten, so etwa ein neuer Food-Stand, der Corn Dogs anbieten wird. Die kulinarische Neuheit konnte man zuletzt auch schon auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele probieren (hier geht’s zum Artikel).