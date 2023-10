Centro Oberhausen: Erste Infos zum Weihnachtsmarkt – worauf sich die Besucher freuen können

Mit großen Schritten gehen wir auf den November zu. Das Wetter wird auch immer kühler und leider auch nasser. Aber wenigstens fühlt es sich langsam der Jahreszeit angemessen an.

Aber gerade in dieser Zeit des Jahres geht bei vielen auch das Kribbeln wieder los – endlich wieder Weihnachtsmärkte! Ein besonderer Weihnachtsmarkt findet am Centro Oberhausen statt und dazu gibt es jetzt die ersten Infos. Darauf können sich die Besucher jetzt freuen.

Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt mit diesen Ständen

Laut Informationen von „wa.de“ beginnt der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen am Freitag, dem 17. November, und läuft bis Samstag, dem 23. Dezember.

„Insgesamt werden dieses Jahr über 130 Hütten rund um das Westfield Centro aufgebaut“, sagt Andreas Ulmer, Center Manager vom Centro Oberhausen, gegenüber „wa.de“. Weihnachtsmarktbesucher können sich dieses Jahr auch auf einige Neuheiten am Shopping-Center freuen.

So soll es zum Beispiel Food-Stände geben, bei denen sich die Besucher auf Corn Dogs (Würstchen in Maisteighülle), Milchreis mit Toppings oder Zimtschnecken freuen können.

„Daneben gibt es neue Verkaufsstände mit Produkten aus Olivenholz, handgeschmiedete Messer und Porträtzeichnungen“, erklärt der Center Manager. Auch in diesem Jahr verzichten die Veranstalter erneut auf das Feuerwerk zur Weihnachtsmarkteröffnung, genau wie sie es bereits in vergangenem Jahr getan haben. Der Grund dafür ist wieder die Feinstaubbelastung, die reduziert werden soll. Aber für Ersatz wurde gesorgt, stattdessen will das Centro Oberhausen eine Drohnenshow anbieten.

Die genauen Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr. Freitag von 11 bis 22 Uhr. Samstag von 10 bis 22 Uhr. Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Dazu kommen folgende Sonderöffnungszeiten: Freitag, den 17. November von 17 bis 21 Uhr. Samstag, den 18. November von 10 bis 21 Uhr. Sonntag, den 19. November von 13 bis 21 Uhr. 26. November von 18 bis 21 Uhr.