Centro Oberhausen holt beliebte Aktion zurück – besonders SIE dürfen sich freuen

Ein Besuch im Centro Oberhausen heißt nicht nur shoppen. Essen gehen, Wellness, Party und Veranstaltungen – wie viele Malls bietet auch die größte im Ruhrgebiet viele besondere Attraktionen. Eine, die schon einmal sehr gut ankam, wird nun neu aufgelegt.

Vor allem Eltern dürfen sich darüber freuen: Das Centro Oberhausen holt den Kinder-Flohmarkt „Piratini“ zurück. Und: Die Shoppingmall gehört an diesem Tag ganz den Käufern und Verkäufern von Kindersachen.

Centro Oberhausen: Beliebte Aktion kommt zurück

Der Kinder-Flohmarkt fand bereits mehrfach in den Centri-Hallen statt. Am Sonntag, den 28. Januar ist es wieder soweit. An rund 500 Ständen werden Klamotten, Spielzeug, Babyartikel, Umstandskleidung, Bücher und vieles mehr angeboten.

+++ Centro Oberhausen mit Neueröffnung – sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt +++

„Viele Eltern kennen das, die Kleinen wachsen so schnell aus den Sachen raus, das neue Spielzeug ist nur für einen kurzen Zeitraum interessant, schnell stapeln sich die Dinge in Kellern oder Dachböden“, schreiben die Veranstalter. „Hier bietet der Piratini-markt eine tolle Möglichkeit, dies alles – wetterunabhängig, warm und trocken – anderen Eltern zum Kauf anzubieten.“

Centro holt Kinder-Flohmarkt Piratini zurück

Auf einem Sonntag, wenn die üblichen Läden geschlossen sind, gehört das Centro ganz den Flohmarkt-Besuchern. Ab 11 Uhr geht es los, Schwangere dürfen mit einer Begleitperson sogar schon eine halbe Stunde früher rein. Bis 15.30 Uhr wird geshoppt, gehandelt und gestöbert. Erwachsene zahlen einen Eintritt von 4,50 Euro, Kinder dürfen kostenlos rein.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Region:

Auch Verkäufer haben noch die Chance, einen eigenen Stand anzumelden, um ihre Sachen loszuwerden. Alle Infos zum Kinder-Flohmarkt Piratini im Centro Oberhausen kriegst du hier.