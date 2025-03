Centro Oberhausen feiert Neueröffnung – das findest du in Deutschland fast nirgendwo anders

Das Centro Oberhausen ist eine beliebte Anlaufstelle für einen Shopping-Trip. In dem Einkaufszentrum finden Besucher nahezu alles, was das Herz begehrt: vom Drogeriemarkt über Deko-Geschäfte bis hin zu Klamotten- und Technik-Läden ist dort alles erhältlich.

Jetzt feiert das Centro Oberhausen eine Neueröffnung. Einen solchen Store finden Shopping-Fans in Deutschlands sonst fast nirgendwo anders.

Centro Oberhausen: DIESER Store ist neu

Das Einkaufszentrum kündigt die Neueröffnung von „Footkorner“ an. Der Laden eröffnet am 22. März in dem Einkaufszentrum und verkauft auf knapp 400 Quadratmetern Mode- und Sportbekleidung. Kunden finden dort beispielsweise Trainingsanzüge, Shirts, Trikots, Schuhe und Accessoires von bekannten Marken.

Die Besonderheit: Es ist einer der ersten Stores, die es in Deutschland überhaupt gibt. Neben Oberhausen befinden sich zwei weiteres Shops in Köln und Frankfurt am Main.

Neuer Shop bietet „weitere attraktive Marke“

Center Manager Andreas Ulmer sagt, dass das Centro Oberhausen mit „Footkorner“ ein Modelabel dazugewinnt, das urbanen Lifestyle und hochwertige Streetwear vereint. Er ist sich sicher: „Die Mischung aus exklusiven Marken und innovativem Store-Konzept passt perfekt zu unserer jungen, trendbewussten Besucherzielgruppe und erweitert das Modeangebot im Westfield Centro um eine weitere attraktive Marke.“

In Frankreich soll „Footkorner“ bereits mehrere große Erfolge gefeiert haben. Ob er in dem Einkaufszentrum in Oberhausen gut bei den Kunden ankommt und ebenfalls erfolgreich läuft, bleibt jetzt aber vorerst abzuwarten.