Centro Oberhausen: Diese Schilder sollten Kunden nicht übersehen – „Was?“

Kunden des Centro Oberhausen aufgepasst! Hinter diesen Schildern schlummert eine ganz besondere Überraschung, die vor allem Sparfüchse aufhorchen lässt. Das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas hat jetzt nämlich so einige Rabatte angekündigt – und verrät, wie Besucher diese entdecken können.

Das Centro Oberhausen ist die Top-Anlaufstelle für alle Shopping-Liebhaber in NRW. Auf zwei Etagen sind hier über 250 Einzelhandelsgeschäfte zu finden – von Klamotten über Elektronik bis hin zu Lebensmitteln gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Nun hat das Einkaufszentrum einen Tipp gegeben, wo du so einige Rabatte absahnen kannst.

Centro Oberhausen: achte auf diese Schilder

Den Hinweis gibt das Centro Oberhausen via eines Beitrags auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. In dem Video zeigt die Shoppingmall zahlreiche Schilder, die auf Rabattaktionen in vielen beliebten Läden hinweisen. Von 5 oder 30 Euro, bis hin zu 5 oder auch 20 Prozent Rabatt – zahlreiche Einkaufsläden machen bei der Aktion mit und locken mit Hammer-Rabatten. Die Schilder hängen vor den jeweiligen Filialen, direkt unter den Schildern, auf denen die Namen der Läden zu sehen sind.

10 Prozent Rabatt bei „Thomas Sabo“, „Lounge“ oder „Christ“ sowie 30 Euro Rabatt bei dem Fotostudio „Picture People“ – das sind nur einige der Läden, in denen du die Rabatte ergattern kannst. Und in dem Videobeitrag, den das Centro Oberhausen postet, sind längst nicht alle Rabattaktionen zu sehen.

Rabattaktion: Die Sache hat einen Harken

Einen kleinen Harken hat die Sache allerdings: Die Rabattaktionen sind nur für Westfield-Club-Mitglieder zugänglich. „Was? Noch kein Westfield Club Mitglied?! Dann jetzt schnell registrieren“, schreibt das Centro unter den Beitrag.

Die exklusiven Angebote locken die Kunden nun in das Einkaufszentrum. Aber Achtung: Weil jetzt auch der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen geöffnet hat, ist es vor allem samstags sehr voll. Daher lohnt es sich, dem Centro an den eher weniger beliebten Tagen einen Besuch abzustatten.