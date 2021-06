Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro Oberhausen: So geht es mit der Neuen Mitte weiter

Oberhausen. Die Neue Mitte Oberhausen ist ein einzigartiger Stadtteil: Entstanden auf Industriebrachen, steht das Quartier mit dem Centro Oberhausen, der Köpi-Arena, mit Hotels und Gewerbegebieten für den Strukturwandel in Oberhausen.

Wie der Strukturwandel ist auch die Entwicklung der Neuen Mitte rund um das Centro Oberhausen und das gesamte Gelände nicht abgeschlossen.

In der Neuen Mitte am Centro Oberhausen gehen die Pläne weiter

Zurzeit entsteht der Masterplan Neue Mitte 4.0. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Neuen Mitte als größtes Urban Entertainment Center fortschreiben“, erklärt Oberbürgermeister Daniel Schranz das Projekt.

Das ist der Masterplan für Oberhausens Neue Mitte. Foto: Stadt Oberhausen

25 Jahre nach der Eröffnung des Centro Oberhausen ist das Ziel, mit dem Masterplan Neue Mitte 4.0 einen Zukunftsausblick zu bekommen, wo das Centro und das Quartier in 15 bis 20 Jahren stehen könnten. Einer der wichtigsten Punkte: Damit sich die Neue Mitte als lebendiges Stadtquartier weiterentwickeln kann, soll in dem Gebiet das Wohnen etabliert werden.

Neben den historischen Siedlungen Grafenbusch am westlichen und Ripshorst am östlichen Ende des Areals sehen die Stadtplaner auf dem ehemaligen Newag-Gelände und dem östlichen Bereich des Stahlwerksgeländes großes Potenzial für moderne, urbane Wohnquartiere mit viel Grün.

Das ist der Masterplan für Oberhausens Neue Mitte. Foto: Stadt Oberhausen

Oberhausen: Mehr Entspannung soll geschaffen werden

Oberhausener – ob aus der Neuen Mitte oder einem anderen Stadtteil – und Besucher sollen künftig zwischen Kaisergarten und Knappenhalde, Kanal, Olga Park und Gehölzgarten Ripshorst noch mehr und besser Gelegenheit zum Entspannen haben: Die Stadtplaner wollen Wege entwerfen, wie die grünen Freiräume künftig durch das Areal hindurch besser verbunden werden können und damit noch größeren Wert bekommen.

Das ist das Centro Oberhausen:

1996 eröffnet

über 250 Geschäfte in der Neuen Mitte in Oberhausen

Gesamtfläche: 830.000 Quadratmeter, Verkaufsfläche: 125.000 Quadratmeter

Coca-Cola-Oase ist mit 1.100 Plätzen der zweitgrößte Food-Court Europas

An der Centro-Promenade befinden sich viele Restaurants und Bars

Zudem soll das Quartier für Radfahrer und Fußgänger besser nutzbar werden. Denn durch viele Barrieren wie Güterbahnstrecken und mehrspurige Hauptverkehrsstraßen ist das Quartier stark zergliedert und soll deutlich verändert und besser erschlossen werden.

Oberhausen: Verkehr soll besser angebunden werden und Fußgänger mehr Wege haben

Planungsdezernent Ralf Güldenzopf: „Wir brauchen neue Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr und denken nach über eine Anbindung an die S- und Regionalbahn, über eine Verlängerung der Straßenbahn 105, aber auch über ganz neue Angebote wie eine Seilbahn.“

Der Masterplan für Oberhausens Neue Mitte wird vorgestellt. Foto: Stadt Oberhausen

Der Masterplan-Prozess ist auf zwölf Monate angelegt und in drei Phasen gegliedert: Die Erkundungsphase, die im März begann und jetzt abgeschlossen ist, die Entwurfsphase, die in diesen Tagen beginnt und die Ergebnisphase, die für die letzten drei Monate des Prozesses bis Ende Februar 2022 vorgesehen ist.

Oberhausen: Infoveranstaltung für alle am 24. Juni

Damit sich die Bürger in Oberhausen informiert genug fühlen, können sie sich am Donnerstag, 24. Juni von 18 bis 19.30 Uhr, in einem Video-Meeting über alle Pläne informieren und auch Fragen stellen. Diesen werden sich der Oberbürgermeister Daniel Schranz und das Planungsbüro stellen.

Wer daran teilnehmen möchte, der kann sich ab sofort mit Angabe des Namens anmelden unter neuemitteob@icm.de. Dann wird per Email ein Link zur Veranstaltung verschickt. (fb)