Oberhausen: Diesen Drive-In kann es nur im Ruhrgebiet geben – „Was ne geile Aktion“

Einen Drive-In der ganz besonderen kulinarischen Art gab es am Dienstag in Oberhausen. (Symbolbild)

Dieser Drive-In in Oberhausen ist für kulinarische Fans ein absolutes Highlight!

Wegen Corona kam ein Handwerksbetrieb aus Oberhausen auf eine ganz besondere Idee von Drive-In, nach dem Motto: A-H-A meets Feinschmecker.

Oberhausen: „Mit oder ohne Zwiebeln?“

Die wichtigste aller Fragen, die den Autofahrern des Drive-Ins in Oberhausen gestellt wird, ist: „Mit oder ohne Zwiebeln?“. Und dann kann es auch schon losgehen mit der kulinarischen Fahrt der ganz besonderen Art.

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

„Weil das Sommerfest ausfallen musste, hat ein Handwerksbetrieb aus Oberhausen seinem Personal Mettbrötchen durch die Autofenster serviert“, schreibt der „WDR 2“ zu seinem Post auf Instagram.

Im Netz kommt diese Idee jedenfalls schon sehr gut an. Der Post wurde auf dem Kanal von „WDR 2“ bereits über 1.300 Male geliket. „Sehr coole Idee für den Mettwoch“, schreibt ein Nutzer. „Nichts wie hin!“, kommentiert ein anderer, wieder ein anderer betont: „Was ne geile Aktion“. Und auch auf die Frage wird im Netz fast einstimmig abgestimmt: „Ausschließlich mit!“

Doch nicht jeder scheint von dieser Idee hundert zu Prozent überzeugt zu sein.

Oberhausen: Aktion ruft auch Kritik hervor

„Bei den Temperaturen?“, fragt ein Nutzer ungläubig. Und ein anderer stimmt zu: „Ist wirklich eine tolle Geste. Aber Mett draußen? Und dann im Auto bis nach Hause?“.

Trotzdem scheinen alle Beteiligten in Oberhausen Gefallen an dem fahrenden Mettwoch, der allerdings an einem Dienstag stattfand, gehabt zu haben. (ali)