Centro Oberhausen schaut genau hin: Karls Erlebnisdorf will nach dieser Eröffnung ins Ruhrgebiet

In Niedersachsen entsteht derzeit ein neues Karls Erlebnisdorf. In Loxstedt zwischen Bremerhaven und Cuxhaven schreiten die Bauarbeiten rasant voran. Das 4,2 Hektar große Gelände soll bereits am 15. Mai 2025 eröffnet werden. Es ist der siebte Standort der beliebten Freizeitpark-Kette. Am Centro Oberhausen beobachtet man die Entwicklung mit Hochspannung.

Warum am Centro Oberhausen? Keine Frage! In direkter Nähe zu dem Einkaufszentrum soll das achte „Karls Erlebnisdorf“ entstehen. Ursprünglich war eine Eröffnung bereits für 2025 geplant, doch inzwischen steht fest: Erst im Frühjahr 2026 soll der Freizeitpark im Ruhrgebiet seine Tore öffnen (>>> hier mehr dazu). Das ist gar nicht mehr so lange hin. Doch in Loxstedt zeigt sich aktuell eindrucksvoll, dass die Gebäude, Stände und Attraktionen in kürzester Zeit errichtet werden können.

Centro Oberhausen: Karls Erlebnisdorf soll 2026 eröffnen

Am Centro Oberhausen ist die Vorfreude groß. Der Freizeitpark will das ohnehin schon vielfältige Angebot rund um das Einkaufszentrum – mit Rudolf-Weber-Arena, Kino, Sealife-Aquarium und Promenade – weiter bereichern. Geplant sind familienfreundliche Attraktionen, regionale Produkte im Erdbeer-Design und die typische Mischung aus Hofladen-Flair, Fahrgeschäften und Manufakturen.

Ein Jahr später als zunächst gedacht soll Karls Erlebnisdorf also in NRW an den Start gehen. Bis dahin laufen die Planungen auf Hochtouren. Stadtverwaltung, Centro-Betreiber und die Macher von Karls Erlebnisdorf arbeiten derzeit intensiv an den nötigen Genehmigungen. Unklar war zuletzt, ob sich das frühere China-Restaurant „Pagoda“ noch wie geplant in den Freizeitpark integrieren lässt. Ein Feuer hatte das Gebäude kurz vor Weihnachten 2024 stark beschädigt (>>> wir berichteten).

Eine Million Gäste erwartet

Während in Loxstedt schon die ersten Bereiche des Manufakturen-Markts stehen und verrückte Ideen wie das „Pipi-Kaka-Land“ mit riesigem Toilettenrutschrohr umgesetzt werden, bleibt Oberhausen vorerst beim Blick in die Zukunft. Die Erfahrungen aus Niedersachsen könnten jedoch wertvolle Impulse für den Bau am Centro Oberhausen liefern.

Der Standort am Centro Oberhausen ist ideal gewählt. Als eines der größten Shopping- und Freizeitareale Europas bietet es eine hohe Besucherfrequenz. Rund eine Million zusätzliche Gäste werden jährlich für das neue Karls Erlebnisdorf erwartet. Damit soll das gesamte Areal nochmals an Attraktivität gewinnen.

Mit der Eröffnung am Centro Oberhausen ist die Expansion von Karl Erlebnisdorf aber nicht beendet. Weitere Standorte sind für 2027 in Bispingen (Niedersachsen) und Plech (Bayern) geplant.