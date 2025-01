Centro Oberhausen: Neueröffnung verkündet – das gibt es nirgendwo anders in Deutschland

Große Freude bei den Kunden, denn bald eröffnet ein neues Geschäft im Centro Oberhausen. Es ist eine Premiere, denn es ist die erste Filiale in ganz Deutschland.

Die Schweizer Schmuckmarke Glambou will jetzt auch den deutschen Markt erobern und eröffnet das allererste eigene Geschäft in Deutschland. Ab Mai können sich die Kunden des Centro Oberhausen über die Neueröffnung freuen.

Centro Oberhausen: Aktuelle Kollektion und Styling-Bar

Glambou war zuvor hauptsächlich nur in Einkaufszentren vertreten, aber hat bereits im Oktober eine erste eigene Filiale in Zürich eröffnet. In Deutschland findet man den Schmuckladen bereits mit einer Shop-in-Shop-Fläche beim Modehändler Breuninger in München, aber auch in den KaDeWe-Häusern Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München.

Die Neueröffnung im Centro Oberhausen ist jedoch die erste eigene Filiale des Unternehmens in Deutschland. Wie „FashionUnited“ berichtet, wird sich das Schmuckgeschäft im ersten Obergeschoss an der Centro-Promenade befinden. Auf einer Fläche von 48 Quadratmeter soll den Kunden des Centro Oberhausen auch einiges geboten werden.

In der Filiale können die Kunden des Centro Oberhausens nämlich nicht nur durch die aktuelle Schmuckkollektion von Glambou stöbern, sondern es wird ebenfalls eine Styling-Bar angeboten. An dieser können die Kunden verschiedenen Schmuck von internationalen Designern anprobieren und sich von den Schmuckexperten von Glambou beraten lassen.

Glambou bietet Eternal Bracelets an

Auch können sich die Kunden über eine „Eternal Bracelet“-Station im Centro Oberhausen freuen. Das Eternal Bracelet, auch „Permanent Bracelets“ genannt, wird von den Kunden individuell zusammengestellt. Nachdem man sich für eine Kette und einen Anhänger entschieden hat, passen die Experten des Schmuckgeschäfts das Armband individuell auf den Kunden an und bringen das Armband an.

Philipp Engelmann, der CEO von Glambou erklärt gegenüber „FashionUnited“: „Mit dieser Store-Eröffnung lassen wir unsere Vision Wirklichkeit werden: einen Ort schaffen, an dem unsere Kund:innen Schmuck entdecken, stylen und ihre Individualität zum Ausdruck bringen können.“ Er führt fort: „Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt für uns und bringt die Essenz von Glambou in eines der dynamischsten Handelszentren Deutschlands.“