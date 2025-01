Limbecker Platz in Essen plant Mega-Umbau – Kunden werden es sofort bemerken

Im Limbecker Platz in Essen wird sich diesen Sommer einiges ändern. Das Einkaufszentrum will eines seiner größten Geschäfte umbauen.

Eine Änderung, an die sich Kunden wohl erst einmal gewöhnen müssen. Die „WAZ“ berichtet von den Plänen.

Limbecker Platz in Essen will „Saturn“ umbauen

Im Sommer 2025 ist es soweit: Dann ist es vorbei mit dem „Saturn“ in der obersten Etage des Limbecker Platzes in Essen. Egal ob Kaffeemaschinen, Handys, Fernseher, Blu-Rays oder Spielkonsolen – Fans von (Unterhaltungs-)Elektronik kommen hier voll auf ihre Kosten. Und die gute Nachricht zuerst: Das wird auch in Zukunft so bleiben. Aber bei „Saturn“ werden die Kunden trotzdem nicht mehr einkaufen können.

Denn wie die „WAZ“ berichtet, tauschen die Chefs einfach die Marke aus – aus „Saturn“ wird „MediaMarkt“! Statt orange-schwarz erstrahlt der Laden ab dem zweiten Halbjahr 2025 also in klassischem Rot.

Kein großer Aufwand, schließlich bilden „Saturn“ und „MediaMarkt“ zusammen die „MediaMarktSaturn Retail Group GmbH“ – unter dem Dach eines Mutterkonzerns, der „Ceconomy AG“.

Und nicht nur am Namen und an der Optik wird sich einiges ändern. Was der Limbecker Platz in Essen sonst noch mit seiner baldigen Ex-„Saturn“-Filiale vorhat, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen <<<