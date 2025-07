Aldi über Nacht umbenannt? DIESE Kunden wissen sofort Bescheid

Ein e Discounter-Filiale der Kette Aldi sorgt aktuell im britischen Manchester für Aufsehen. Ohne Vorankündigung ist das Filialenschild eines Marktes in Prestwich plötzlich in „Aldeh“ geändert worden. Schnell reißen sich Fans und Anwohner um ein Foto dieses kuriosen Details – doch was steckt dahinter?

Die Umbenennung scheint kein Zufall zu sein. Vielmehr deutet alles darauf hin, dass Aldi auf charmante Weise eine weltbekannte Band ehrt, die ihre Wurzeln eben hier in Manchester hat. Die Aktion spiegelt nicht nur den Humor der Kette, sondern auch den engen Bezug zur lokalen Kultur wider.

Aldi feiert lokal – und global

In Prestwich, Manchester, trägt eine Aldi-Filiale jetzt den Namen „Aldeh“. Inspiriert wurde das neue Schild von der typisch mancunischen Aussprache. Die Filiale liegt nur wenige Meter vom Heaton Park entfernt, wo Oasis in Kürze ihre Reunion-Konzerte startet.

Die Änderung zog sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Fans der Band machten Fotos vor dem Laden, oft in klassischem 90er-Jahre-Stil mit Bucket-Hüten. Für viele symbolisiert „Aldeh“ eine spielerische Hommage an Oasis und die kulturelle Bedeutung der Stadt.

Ein Social-Media-Hit für Aldi

In sozialen Netzwerken löste „Aldeh“ begeisterte Reaktionen aus. Ein Nutzer schrieb: „Einfach genial, diese Hommage an Manchester und Oasis!“ Die Umbenennung erzeugt in der Fangemeinde große Vorfreude. Viele sehen in der Aktion die kreative Seite von Aldi.

Julie Ashfield, Chief Commercial Officer bei Aldi UK, erklärt die Aktion so: „Manchester ist eine pulsierende Stadt mit einer reichen Musikgeschichte, und mit der Oasis-Reunion wollten wir diesen Anlass würdigen. Mit der vorübergehenden Umbenennung unserer Filiale in Bury New Road in ‚Aldeh‘ feiern wir sowohl den lokalen Dialekt als auch die legendäre Band, die Fans weltweit so viel Freude bereitet hat.“

Mehr als ein Name: Oasis-Merchandise bei Aldi

Oasis treten vom 11.–20. Juli im Heaton Park auf und bieten Fans unvergessliche Abende quasi direkt vor Aldis Haustür. Passend dazu wird ab dem 3. Juli eine limitierte Kollektion an „Aldimania-Bucket-Hüten“ landesweit verkauft – natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Aldi beweist mit „Aldeh” Humor und Lokalkolorit. Diese clevere Aktion vereint den Kult um Oasis mit der regionalen Verbundenheit der Marke. Fans und Bewohner feiern gleichermaßen das kleine, aber charmante Zeichen des musikalischen Respekts.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.