Nach Verkündung beim Ruhr Park Bochum – Händler sprengt in NRW alle Dimensionen

Ein neuer Mieter im Ruhr Park Bochum, der hier im Frühjahr eine Filiale eröffnen möchte, hat jetzt seine Pläne für ganz NRW und Deutschland öffentlich gemacht. Diese sind deutlich größer als die Kunden bisher angenommen hatten.

Nicht nur im Ruhr Park Bochum, auch in einem anderen Einkaufszentrum im Ruhrgebiet will der Multisportspezialist Fuß fassen.

Ruhr Park Bochum: Decathlon eröffnet bald

Im Januar kam nun die Nachricht: Decathlon eröffnet in Recklinghausen und in Bochum im Westfield Ruhr Park. Der Sportspezialist gilt als einer der größten innerhalb der Branche. Mit den zwei neuen Filialen baut das Unternehmen seine Vorherrschaft in NRW weiter aus.

+++ Das könnte dich auch interessieren: „Starlight Express“ in Bochum: Nach der Show am Sonntag geht die Nachricht um +++

Womöglich werden in den kommenden Jahren noch weitere neue Filialen hinzukommen. Der Masterplan wäre, bis 2027 bis zu 150 Standorte in Deutschland zu führen. Decathlon selbst verfolgt ein ambitioniertes Ziel: „Alle Menschen sollen innerhalb von 20 Minuten Fahrzeit einen Decathlon-Touchpoint haben“.

Ruhr Park Bochum und NRW: Decathlon breitet sich aus

Wann der neue Laden aufmachen soll, ist noch nicht ganz klar. Konkret soll es jedoch im Frühjahr 2025 soweit sein. Dann eröffnet Decathlon seine riesige Filiale im Erdgeschoss zwischen den Geschäften Maisons du Monde und Böhmer Schuhe und nicht wie von Kunden vermutet in der ehemaligen Kaufland-Filiale (>>hier mehr dazu).

Mehr News, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die Ladenzeile wäre dann doch etwas zu groß. Denn Decathlon macht sich im Erdgeschoss schon auf einer Fläche von über 1.000 Quadratmetern breit. Ähnlich groß wird auch die Filiale im Palais Vest in Recklinghausen. Auch diese soll im Frühjahr eröffnen und zwar neben dem Spielwarengeschäft Smyths Toys.