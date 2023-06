Dramatische Szenen am Freitagabend (23. Juni) in einem Parkhaus des Westfield Centro Oberhausen. Gegen 20.17 Uhr meldeten Zeugen einen Autobrand im Parkhaus 4 der Shopping-Mall. Daraufhin rückte die Feuerwehr zum Einsatzort im ersten Obergeschoss des Parkhauses an.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Motor des Wagens komplett in Flammen. Kunden des Centro Oberhausen, die ihren Wagen in dem betroffenen Parkhaus geparkt hatten, mussten Geduld beweisen. Denn wegen der starken Rauchentwicklung sperrten die Einsatzkräfte den gesamten Bereich zeitweise ab.

Centro Oberhausen: Nächster Alarm im Nachbargebäude

Die gute Nachricht: Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Doch während ein Trupp die Flammen löschte, löste plötzlich Alarm im Nachbargebäude aus. Daraufhin riefen die Einsatzkräfte Verstärkung, um das Objekt zu kontrollieren.

Es stellte sich allerdings heraus, dass der die Brandmeldeanlage nur wegen der Verrauchung im Parkhaus 4 ausgelöst hatte. Nach Ende der Löscharbeiten wurde der Einsatzort an die Polizei übergeben, die nun die Brandursache ermitteln muss.

Ein Auto steht im Centro-Parkhaus Oberhausen in Flammen. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Feuerwehr Oberhausen im Dauereinsatz

Für die Feuerwehr Oberhausen war der Einsatz das Ende einer Reihe von Rettungseinsätzen innerhalb von 24 Stunden. So sorgte zunächst das Unwetter am Donnerstagabend für insgesamt 40 Einsätze. Erst in der Nacht konnte die Feuerwehr Oberhausen den Vollalarm wegen volllaufender Keller, umgestürzter Bäume, Stromausfällen (Duisburger Straße) und einem Unfall auf der A42 aufheben.

Am späten Freitagnachmittag mussten die Einsatzkräfte dann zu einem Kellerbrand an der Hermann-Albertz-Straße ausrücken, bei dem es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen gab. Mit dem Alarm im Centro Oberhausen ging es dann Schlag auf Schlag. Zum Glück hatte sich auch hier niemand verletzt. Nur das Auto war nicht mehr zu retten.