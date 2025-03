Centro Oberhausen: Bilder gehen um – sie zeigen eine ganz miese Nummer

Das Centro Oberhausen und das gesamte Areal drumherum sind ein wahres Eldorado für alle, die in ihrer Freizeit etwas erleben wollen.

Doch in dem beliebten Einkaufszentrum im Ruhrgebiet wurde jetzt eine ganz miese Nummer aufgedeckt. Besucher sollten bei diesen Bilder ganz genau hinsehen.

Centro Oberhausen: Bilder machen die Runde – sie zeigen eine ganz miese Nummer

Das Westfield Centro Oberhausen begeistert mit einer Fläche von rund 125.000 Quadratmetern Shopping- und Freizeitfans. Nach dem Bummel durch die zahlreichen Geschäfte zieht es viele für eine Stärkung in die Food-Oase. Wer danach noch immer nicht genug hat, kann auf dem Gelände der Neuen Mitte noch das Legoland oder das Sea Life besuchen, ins Kino gehen und vieles mehr. Auch Musikfans kommen in der nahegelegenen Rudolf Weber-Arena voll auf ihre Kosten, wie bei dem anstehenden Konzert von Volbeat.

Eigentlich sollte es im Centro Oberhausen also nur um Spaß pur gehen. Doch der war an einem Nachmittag im letzten Spätsommer blitzartig vorbei. Denn an diesem Samstag (28. September 2024) entwendeten zwei Tatverdächtige gegen 16.30 Uhr Klamotten aus einem Laden in dem beliebten Einkaufszentrum. Sowas ist sicher kein Einzelfall in so einem großen Shopping-Tempel, aber bisher hat die Polizei keinerlei Spuren zu den beiden Tatverdächtigen.

So sehen die Tatverdächtigen aus

Daher bittet sie die Bevölkerung nun um Mithilfe und veröffentlicht eindeutige Fahndungsfotos von dem Diebes-Pärchen. Hier gelangst du zu den offiziellen Fahndungsfotos.

Falls du Angaben zu der Frau und dem Mann machen kannst, melde dich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208/826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.