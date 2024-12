Centro Oberhausen lockt mit 500-Euro-Geschenkaktion – doch nur unter einer Bedingung

Der Schock, den der Großbrand auf dem Gelände des Centro Oberhausen auslöste, sitzt in der Pott-Stadt noch immer tief. Stundenlang mussten die Einsatzkräfte gegen die Flammen ankämpfen, die in der ehemaligen „Pagoda“ für einen massiven Schaden sorgten. Sie sollten böse Erinnerungen wecken, wie DER WESTEN berichtete.

Da kann man in Oberhausen gerade jede gute Nachricht brauchen. Das Centro Oberhausen startete nur gut einen Tag vor dem Brand eine Weihnachtsaktion, die viele nun auf andere Gedanken bringen könnte.

Centro Oberhausen mit Weihnachtsaktion

„Na, wer hat Lust auf eine weihnachtliche Schatzsuche?“, fragte das Centro Oberhausen vergangene Woche seine Nutzer bei Facebook. Und stellte dem Gewinner einen satten Preis in Aussicht: einen 500-Euro-Gutschein, den man im Einkaufszentrum in Oberhausen einlösen kann.

+++ Centro Oberhausen: Neueröffnung sorgt für Verwirrung – ausgerechnet jetzt +++

Wer rund um Weihnachten oder Neujahr keinen Besuch des Westfield Centro mehr im Sinn hatte, sollte sich das jetzt besser nochmal überlegen. Denn um den Gewinn abzuräumen, müssen Besucher vor Ort auf die Suche gehen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besucher müssen auf Schatzsuche gehen

Besucher müssen sich im wahrsten Sinne des Wortes auf Schatzsuche begeben – und das in der Coca-Cola-Oase im Centro Oberhausen. In der „Fressmeile“ wurden nämlich sechs Lebkuchen-Figuren versteckt. Wer gewinnen will, muss mindestens vier von ihnen finden und einscannen.

Noch mehr News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Im zweiten Schritt müssen Teilnehmer dann Rätselfragen beantworten. Wer auch das erfolgreich absolviert, landet im Lostopf für den 500-Euro-Gutschein. Doch nicht jeder kann an dem Gewinnspiel auch teilnehmen. Das Centro Oberhausen weist nämlich explizit darauf hin, dass nur Westfield Club Mitglieder mitmachen können. Wer noch keines ist und den Gutschein gewinnen will, hat noch die Chance, sich schnell zu registrieren. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 4. Januar.