Centro Oberhausen: Neueröffnung irritiert – ausgerechnet jetzt

Im Centro Oberhausen gibt es über 250 Einzelhandelsgeschäfte, aber auch unzählige kulinarische Angebote. Sowohl in der „Coca-Cola Oase“, als auch auf der Promenade oder zwischen den zahlreichen Geschäften im Einkaufscenter selbst, finden Kunden eine riesige Auswahl an Köstlichkeiten und Snacks.

Gerade erst ist ein neues Schmuckgeschäft in die Hallen des Centro Oberhausen eingezogen (wir berichteten>>). Nun steht bald schon wieder eine Neueröffnung bevor, die viele Kunden zwar vor Freude aufhorchen, aber auch einige irritierte Gesichter zurücklässt.

Neueröffnung im Centro Oberhausen

Das Centro Oberhausen lockt mit einer h(eis)sersehnten Neueröffnung. „Eis im Winter? Wir sagen ja!“, heißt es in dem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“, in dem das Einkaufszentrum die Ankündigung verlauten lässt. Denn bald eröffnet „Gelato49“ und bietet den Besuchern leckere Köstlichkeiten an.

Auch interessant: Centro Oberhausen: Einmalige Chance zur Weihnachtszeit – doch Kunden müssen schnell sein

„Die Eissensation aus Bologna kommt jetzt endlich auch zu euch – hier treffen handwerkliche Eis-Herstellung, nachhaltige Zutaten, hohe Qualität und langjährige Erfahrung aufeinander“, schwärmt das Centro Oberhausen unter dem Post. Bei „Gelato49“ gibt es nicht nur unzählige Eiskreationen und hausgemachten Kuchen, sondern auch mediterrane Frühstücksvariationen, Getränke zur Erfrischung oder aber italienische Kaffeespezialitäten, die Kunden hier erwerben können. So kommt jeder auf seine Kosten!

Kunden sind irritiert

„Am 13. Dezember eröffnet Gelato49 bei uns im Westfield Centro“, heißt es in der Ankündigung. Im dazugehörigen Bild ist zu lesen, dass die Neueröffnung am 16. Dezember stattfinden würde. Die Datumsangaben führen zu Irritationen: „Was ist richtig?“, fragt eine Kundin unter dem Beitrag.

Mehr News:

An welchem Datum jetzt die Eröffnung genau stattfindet, bleibt wohl abzuwarten. Bei einem ist die Kundin sich aber sicher: Sie kenne „Gelato49“ bereits aus der Thier Galerie in Dortmund und das Eis sei – abgesehen von dem heimischen Eiscafé – „das beste, das ich zur Zeit kenne“.

Du findest „Gelato49“ im EG im Centro Oberhausen, direkt neben Tee Gschwendner.