Centro Oberhausen: Einmalige Chance zur Weihnachtszeit – doch Kunden müssen schnell sein

Die Vorweihnachtszeit bedeutet leider nicht nur, entspannt Kekse zu backen und über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Vor Weihnachten müssen noch einige Besorgungen gemacht und vor allem Geschenke gekauft werden. Für diejenigen, die sich bisher nicht darum gekümmert haben, gibt es jetzt ein ganz besonderes Angebot im Centro Oberhausen.

Das Einkaufszentrum öffnet nämlich diesen Sonntag (8. Dezember) ausnahmsweise seine Türe. Kunden können also auch den Sonntag dazu nutzen, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten und im Centro Oberhausen nach Geschenken zu schauen.

Centro Oberhausen: Höhepunkt des Jahres

Wer das Centro Oberhausen am verkaufsoffenen Sonntag besuchen will, sollte sich jedoch besser beeilen. Dieses hat nämlich nur begrenzte Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr. Mit über 250 Geschäften auf drei Ebenen hat man in dieser kurzen Zeit auch einiges zu tun, wenn man nichts verpassen will.

Andreas Ulmer, der Centermanager des Westfield Centers, bezeichnet die Eröffnung am Sonntag als den „Höhepunkt des Jahres“. Wer nach einem erfolgreichen Shoppingtrip noch nicht komplett erschöpft ist, kann danach sogar den Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Oberhausen ausklingen lassen.

Dieser befindet sich nämlich genau vor dem Centro Oberhausen und bietet den Besuchern dieses Jahr sogar ein ganz besonderes Angebot an (mehr darüber erfährt man hier). Was gibt es Besseres nach einem erfolgreichen Einkaufsbummel, als einen warmen Glühwein zu trinken?

NRW: Verkaufsoffener Sonntag in 42 Städten

Übrigens ist das Centro Oberhausen nicht der einzige Ort, an dem man diesen Sonntag einkaufen kann. In 42 Städten in NRW öffnen diesen Sonntag die Geschäfte ihre Türen, wie unter anderem in Aachen, Leverkusen, Gladbeck, bestimmten Stadtteilen in Düsseldorf und in Köln-Porz.

Wer aber lieber seinen Einkaufsbummel im größten Einkaufszentrum Europas machen will, hat diesen Sonntag dazu die Möglichkeit. Man sollte jedoch schnell sein, denn das Centro Oberhausen hat nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet.