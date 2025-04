Arena Oberhausen: Event abgesagt – das steckt dahinter

„Erlebe ein intensives Clubfeeling mit fettem Soundsystem, hypnotischen Lichteffekten und einem Line-up, das keine Wünsche offenlässt.“ Die Ankündigung dieser Veranstaltung in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen ließ die Fans der Techno-Szene höher schlagen.

Doch die „Techno Lounge“, die für Samstag (26. April) in der Rudolf Weber-Lounge angesetzt war, fällt ins Wasser – aus einem bitteren Grund.

Arena Oberhausen: Event abgesagt

„Das Thema hat leider nicht funktioniert“, teilte eine Sprecherin des Veranstalters mit. Heißt im Klartext: Es wurden schlicht und ergreifend zu wenige Tickets verkauft. Und so zog der Veranstalter die Reißleine und sagte das Event ab.

„Schon die zweite Techno-Veranstaltung, die nach dem Flash-Festival abgesagt worden ist?!", fragt ein enttäuschter Fan bei Instagram. Er spielt auf das Halloween-Event im vergangenen Jahr an, das extrem kurzfristig abgeblasen worden war. Und nicht nur Techno-Fans schauten in den letzten Wochen in die Röhre. Auch die geplante Taylor-Swift-Revival-Show wurde abgesagt.

Arena-Event abgesagt – das müssen Besucher wissen

Wichtige Nachricht für Ticket-Inhaber: Sie das Recht auf die Erstattung der Preise für ihre Eintrittskarten. „Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden“, klärt die Arena Oberhausen auf.

Trotz des abgesagten Events können sich die Musik-Fans auf einen vollgepackten Musik-Kalender in der Rudolf-Weber-Arena freuen.

Es kommt immer mal wieder vor, dass Events kurzfristig abgesagt werden müssen. Sei es, weil zu wenige Tickets verkauft wurden oder Künstler abspringen. So etwa auch beim Konzert von „Volbeat", das im September dieses Jahres in der Arena Oberhausen stattfinden soll. Dafür hat ein Support-Act seine Teilnahme wegen eines Nacktfoto-Skandals abgesagt Doch weil noch genügend Zeit bleibt, konnte bereits ein Nachfolger gefunden werden.