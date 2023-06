Aquapark Oberhausen mit wichtiger Änderung! SO kommst du nicht mehr ins Schwimmbad rein

Die Sommerferien in NRW stehen vor der Tür. Viele sitzen bereits auf gepackten Koffern und freuen sich auf ihren wohlverdienten Jahresurlaub. Für die Beschäftigten im Aquapark Oberhausen hingegen läuten die Sommerferien die Hochsaison ein.

Ab Donnerstag (22. Juni) lockt der Aquapark Oberhausen Daheimgebliebene auf seine Außenfläche mit 25-Meter-Becken sowie Beachvolleyball- und Beachsoccer-Plätze. Wen es in den Sommerferien in das beliebte Schwimmbad zieht, der muss sich allerdings umstellen.

Aquapark Oberhausen ändert Ticket-System

Badesachen und Handtuch einpacken und sich in die Schlange am Aquapark Oberhausen einreihen, war gestern. Zumindest in den Sommerferien kannst du deine Eintrittskarte für das Schwimmbad nicht am Schalter kaufen. Stattdessen musst du dein Ticket in dem Zeitraum bis zum 6. August ausschließlich online erwerben.

Dazu musst du dich zunächst auf der Internetseite des Aquaparks Oberhausen registrieren. Erst dann kannst du ein Ticket buchen. Nach Angaben des Schwimmbads ist das bis zu 72 Stunden vor dem Besuch möglich. Wer Gutscheine oder Mehrfachkarten einlösen will, solle im Bestellprozess ein „O-Online-Ticket“ auswählen.

Das steckt hinter der Maßnahme im Aquapark Oberhausen

Auch wenn die Umstellung insbesondere für ältere und damit weniger internetaffine Gäste gewöhnungsbedürftig sein dürfte, verweisen die Verantwortlichen auf zahlreiche Vorteile. Zum einen sei die Abwicklung des Ticketkaufs für alle Beteiligten schneller, einfacher und effizienter. Der Aquapark Oberhausen erhofft sich zudem eine höhere Zufriedenheit seiner Besucher durch kürzere Warteschlangen am Eingang. Außerdem könnten die Besucherströme und die Auslastung des Schwimmbads im Allgemeinen besser geplant und gesteuert werden.

