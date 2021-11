A3 im Ruhrgebiet: Mega-Stau nach Unfall überrascht Polizei – „Manchmal versteht man es nicht“

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Nach einem Unfall auf der A3 haben Pendler aus dem Ruhrgebiet am Montagmorgen reichlich Geduld gebraucht.

Denn wegen Bergungsarbeiten bildete sich hinter der Unfallstelle auf der A3 ein enorm langer Stau bis ins Ruhrgebiet.

A3 im Ruhrgebiet: Mega-Stau nach Unfall auf der Autobahn. (Symbolbild) Foto: Jochen Tack / dpa

Der Unfall hat sich gegen 8.30 Uhr auf der A3 Richtung Köln im Bereich des Kreuz Hilden ereignet. Dabei handelte es sich nach Aussagen eines Polizeisprechers um einen kleinen Auffahrunfall.

Alle Beteiligten hätten ihre Fahrzeuge zügig auf den Seitenstreifen gesteuert. Trotzdem staute es sich hinter Unfallstelle zeitweise auf mehr als 20 Kilometern bis ins Ruhrgebiet. Gegen 9 Uhr reichte das Stauende bis nach Oberhausen.





Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Warum die Autofahrer nicht zügiger an der Unfallstelle vorbeifahren konnten und sich daher ein Stau diesen Ausmaßes bilden konnte, überrascht den Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Sein Kommentar: „Manchmal versteht man es nicht.“

Nach Informationen des „WDR“ musstest du in dem Streckenabschnitt der A3 immer wieder mit Stau und stockendem Verkehr rechnen.

Pendler auf dem Weg aus dem Ruhrgebiet ins Rheinland brauchten demnach allein für den Streckenabschnitt der A3 zwischen Oberhausen und dem Kreuz Hilden bis zu 45 Minuten mehr Fahrzeit.

Mittlerweile ist die Unfallstelle wieder geräumt und der Stau hat sich aufgelöst.

Lange Staus auf Autobahnen in NRW

Typisch für den November: Auch auf anderen NRW-Autobahnen gab es am Montagmorgen viel Stau. Weil viele in dieser Jahreszeit auf das Auto setzen und im November in der Regel kaum jemand Urlaub nimmt, sind die Autobahnen häufig verstopft.

In der Spitze waren es bislang laut „WDR“ am Montag 190 Kilometer im gesamten Bundesland. Kein Stau war länger als der auf der A3 in Richtung Köln. (ak)