Bochum: Schlimmer Unfall! Mann erleidet schwere Kopfverletzung

In Bochum krachten ein Auto und ein Moped zusammen – mit bösen Folgen. (Symbolbild)

Bochum. Schlimmer Unfall in Bochum!

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße ist ein 70-Jähriger schwerverletzt worden. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad am Freitag um kurz nach 14 Uhr in Richtung Innenstadt Bochum unterwegs.

Bochum: 19-Jähriger kracht mit Auto in Rentner

In Höhe der Hausnummer 361, wo sich eine Bankfiliale befindet, fädelte sich währenddessen ein 19-Jähriger mit seinem Auto vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein.

Auf dem rechten Fahrstreifen krachte es dann. Durch die Kollision stürzte der 70-Jährige mit seinem Moped auf die Straße. Er wurde dabei schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Bochum gebracht.

-------------

Mehr aus Bochum und der Region:

Bochum: Weniger Stress bei Rathaus-Terminen? DAS soll dir dabei helfen

Ruhr Park Bochum bietet neuen Service an – Kunden haben bereits erste Probleme: „Nur ärgerlich“

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: Harte Streitereien um Cranger Weihnachtszauber – „Wer das nicht weiß, kann nur Schalker sein"

NRW: Mann stirbt in Polizeigewahrsam – DAS soll die Todesursache sein

-------------

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden beide Fahrstreifen der Dorstener Straße in Fahrtrichtung City ab der Kreuzung Poststraße/Hordeler Straße bis etwa 15.40 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat aus Bochum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ldi)