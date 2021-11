Am Freitag sind sie in Düsseldorf gelandet: 27 Kinder werden nun im Friedensdorf in Oberhausen versorgt.

Oberhausen: Kinder aus Afghanistan landen im Ruhrgebiet – so schrecklich ist ihr Schicksal

Oberhausen. Am Freitag ist in Oberhausen etwas geglückt, was seit August für viel Nervosität und Anspannung gesorgt hat.

Denn am letzten Wochentag kamen in Oberhausen 27 verletzte Mädchen und Jungen aus Kabul an, die nun in Deutschland behandelt werden können. Ihre Schicksale sind herzzerreißend und machen fassungslos.

Oberhausen: Taliban ließen verletzte Kinder nach Deutschland ausreisen

Geplant war die Ausreise der Kinder bereits für August. Doch aufgrund der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist es zu Verzögerungen gekommen. Schließlich hätten die neuen Machthaber zugestimmt, die Kinder nach Deutschland ausreisen zu lassen, wo man sich nun um die Wunden und Verletzungen kümmern würde, wie der WDR berichtet.

Oberhausen: Kinder weinten vor Schmerzen

Viele Kinder hätten bereits während des Flugs aufgrund von Schmerzen geweint. Einige von ihnen mussten nach der Ankunft am Flughafen in Düsseldorf aus dem Flugzeug getragen werden, da sie so verletzt sind, dass sie nicht laufen können.

Einige von ihnen sind so verletzt, dass sie nicht mehr alleine laufen können. Nun wird sich im Friedensdorf in Oberhausen um die insgesamt 27 Kinder gekümmert. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

„Laut der Helfer sind die Kinder schlechter versorgt und ernährt als sonst. Es sei deutlich, dass sich die Bedingungen in Afghanistan verschlechtert haben. Vielen war die Erleichterung, jetzt in Deutschland zu sein, anzumerken“, so der WDR.

Oberhausen: Kinder seien schlecht versorgt worden

Bei den Verletzungen handelt es sich beispielsweise um Verbrennungen vom Kochen oder auch Knochenentzündungen „durch unzureichend behandelte Wunden“, so der WDR.

Auch wenn die Helfer permanent unter Überwachung standen, habe am Ende alles geklappt. Die Kinder befinden sich nun im Friedensdorf in Oberhausen. (ali)