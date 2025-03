Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim verteilt Geschenke an Kunden – an diesem Tag

Das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim ist ja bekannt dafür, immer wieder eine Überraschung für die Gäste zu haben, aber damit sind eigentlich Neueröffnungen von Geschäften gemeint. Jetzt kündigt das Einkaufszentrum jedoch an, dass an einem bestimmten Tag auch Überraschungen und Give-aways an die Kunden verteilt werden sollen.

Auch in Mülheim sind die Jecken unterwegs und wie jedes Jahr findet am Rosenmontag (3. Februar) der große Mülheimer Rosenmontagszug statt. Ab 14 Uhr zieht der Karnevalszug über 2,5 Kilometer durch die Mülheimer Innenstadt.

Dieses Jahr ist auch das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim bei dem Rosenmontagszug mit dabei. Das Einkaufszentrum kündigt nämlich an, dass man dieses Jahr zum allerersten Mal der offizielle Sponsor des Mülheimer Rosenmontagszuges ist und sich auf einen tollen Umzug freut.

+++ Frau aus NRW will noch einmal an die Ostsee – es wird das letzte Mal +++

Am Rosenmontag wird das Rhein-Ruhr Zentrum mit einem eigenen Wagen mit durch die Innenstadt von Mülheim ziehen. Wie das Einkaufszentrum berichtet, wird es „bunte Kostüme und gute Laune“ geben, wenn das „Center mit den Jecken“ der Stadt feiert.

Aber damit ist die Überraschung noch nicht vorbei und die Jecken unter den Kunden des Rhein-Ruhr Zentrums erwartet etwas ganz Besonderes. Das Einkaufszentrum kündigt nämlich an, neben der altbekannten Kamelle und Strüßje, zusätzlich entlang der Strecke auch noch süße Überraschungen und kleine Give-aways an die Zuschauer zu verteilen.

+++ Karneval in Köln: Video zeigt die Schattenseiten – „Kaputte Welt“ +++

Absoluter Alkohol- und Tabakverbot

Worum es sich genau bei diesen Überraschungen handeln soll, verrät das Rhein-Ruhr Zentrum im Vorhinein nicht. Wer das Geheimnis lüften möchte, muss wohl den Rosenmontagszug in Mülheim besuchen und es selbst herausfinden.

Mehr Themen:

Für Familien, die mit ihren Kindern den Rosenmontagszug in Mülheim besuchen wollen, gibt es ein besonderes Angebot. Es wurde nämlich eine „familienfreundliche Zone“ eingerichtet, auf der absolutes Alkohol- und Tabakverbot herrscht. Der entsprechende Bereich wird durch Hinweisschilder ausgeschildert.