Frau aus NRW will noch einmal an die Ostsee – es wird das letzte Mal

Der Wünschewagen ermöglicht es, schwerkranken Menschen ihren letzten großen Herzenswunsch zu erfüllen. So brachte er auch Ella (Name geändert) aus NRW mit ihrer Familie an die Ostsee.

Wie diese Reise ablief, berichtet die westfälische Wunsch-Erfüllerin Elli Keltenblitz in einem Facebook-Post.

Frau aus NRW will ein letztes Mal an die Ostsee

„Andere wünschen sich eine Spielekonsole, andere ein Auto und so manche Frau würde sich über einen Ring mit Brillanten freuen. Doch uns erreicht ein ganz anderer Wunsch! ‚Ich will noch einmal Baltrum sehen!'“, schreibt Wünsche-Erfüllerin Elli im dazugehörigen Facebook-Beitrag des Wünschewagen-Teams. Deshalb ging es zum Hospiz, in dem Ella bereits wartete und beim Packen von ihren Töchtern und ihrem Mann unterstützt wurde.

+++ Frau aus NRW tritt letzte große Reise an – ihre ganze Familie begleitet sie +++

Danach ging die Reise von NRW aus los: Unterwegs wurde viel gelacht und die Stimmung war blendend. Als Ella, ihre Familie und das Team des Wünschewagens in Neßmersiel ankamen, warteten bereits Freunde und Familienangehörige auf sie. Die Wunsch-Erfüllerin ist sich sicher: „Wenn das Wetter so sonnig gewesen wäre wie das Gemüt aller Beteiligten, dann hätten wir glatt einen Sonnenbrand bekommen.“

Auch interessant: NRW: Frau will ein letztes Mal zum Weihnachtsmarkt – es ist ein Abschied für immer

Picknick sorgt für ein „rundum gelungenes Beisammensein“

In der Wartehalle der Fähren-Reederei wurde kurzerhand ein Picknick veranstaltet, bei dem Anekdoten von früher erzählt wurden: Von kleinen Missgeschicken über wundervolle Begegnungen war alles dabei. Die Wünschewagen-Mitarbeiterin beschreibt das Erlebnis mit Ella als „ein rundum gelungenes Beisammensein“ – genauso sollte es auch sein.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danach dürfte Ella vom Deich aus noch den traumhaften Blick auf Baltrum genießen – und es wurde traditionell mit einem Kümmerling angestoßen. Weil das sonst immer erst auf der Fähre selbst passiert, sieht sich die Reisegruppe später „gezwungen“, ein weiteres Mal anzustoßen – auf die Liebe, das Leben und die schönen gemeinsamen Erinnerungen. Zusätzlich wurde „nur für uns noch einmal das Schiffshorn getätigt“.

Ella aus NRW: Wünsche werden festgehalten

Wünschewagen-Gäste bekommen zur Erinnerung immer ein Nackenhörnchen geschenkt, erklärt Wünsche-Erfüllerin Elli. „Es ist aber ein ganz besonderes Kissen: Jede/r Einzelne nimmt nämlich nun das Kissen, presst mit aller Kraft die verbrauchte Luft aus dem Kissen und drückt es an seine Brust, um dann einen innigen Wunsch mitzugeben. Beim Loslassen füllt sich das Kissen mit Meeresluft, sodass diese mitgenommen werden kann ins Hospiz“.

Auch interessant:

Nach der eindrucksvollen Reise ging es dann für alle wieder zurück nach NRW. Die Wunsch-Erfüller waren sich schon vor der Abreise sicher, „dass an diesem Abend noch viel erzählt, gelacht und in Erinnerungen geschwelgt wird“. Ella dürfte dieser Ausflug bestimmt einiges bedeutet haben – so viel steht fest.