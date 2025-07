Flohmärkte in NRW: Diese Märkte solltest du nicht verpassen

Das Wochenende steht vor der Tür, und in NRW lockt eine Vielzahl bunter Trödelmärkte Besucher ins Freie. Ob auf der Suche nach Vintage-Schätzen, günstigen Schnäppchen oder einfach nur zum Stöbern – die Märkte in den Städten versprechen spannende Entdeckungen und ein besonderes Einkaufserlebnis.

Am Samstag, dem 19. Juli 2025, finden laut den „Ruhr Nachrichten“ in ganz NRW zahlreiche Trödelmärkte statt. Märkte in Städten wie Aachen, Dortmund, Bochum und Köln laden zu einem entspannten Bummel ein. Von kleinen Kinderflohmärkten bis hin zu großen Märkten an Trabrennbahnen ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

NRW: Schätze entdecken am Samstag

Besondere Highlights sind der Trödelmarkt an der Ruhr-Universität Bochum und der Kinderflohmarkt in der Holzweg-Passage in Monheim am Rhein. Auch in Duisburg, Gelsenkirchen und Münster erwarten samstags viele Anbieter interessierte Trödelfans. Die bunten Märkte bieten eine ideale Gelegenheit, um Secondhand-Schätze und Kuriositäten zu entdecken.

Am Sonntag, dem 20. Juli 2025, wird die Trödelmarkt-Vielfalt in NRW fortgesetzt. Städte wie Bonn, Dortmund, Köln und Recklinghausen öffnen erneut ihre Plätze für große und kleine Märkte. Neben klassischen Flohmärkten finden spezielle Themenmärkte wie der Mädelsflohmarkt „Mädchen Klamotte“ in Mülheim und der Antik-Trödelmarkt „NetteTrödel“ in Nettetal statt.

NRW: Trödeln auch am Sonntag

Besuchermagnete sind auch hier die Kölner Märkte an der Pferderennbahn und in Nippes, die spannende Fundstücke versprechen. Auch auf Märkten bei großen Möbelhäusern wie Porta in Porta Westfalica oder Möbel Höffner in Neuss lohnt sich das Stöbern. Wer actionreiche Wochenenden liebt, wird bei den Flohmärkten in NRW fündig.

NRW zeigt sich als Paradies für Trödelfans mit Flohmärkten in fast jeder Stadt. Vom klassischen Marktbummel bis zu Themenmärkten liefert das Wochenende die perfekte Gelegenheit, auf Schatzsuche zu gehen oder spannende Funde zu machen.

