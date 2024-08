Rhein-Ruhr-Zentrum: Trauriges Gerücht macht die Runde – Kunden sind fassungslos

Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim musste in den vergangenen Jahren so einiges mitmachen. Immer wieder zogen hier Geschäfte die Reißleine. Zwar versuchten viele Betreiber dagegen zu halten. Aber gerade nach der harten Zeit der Inflation und den gestiegenen Energie- und Stromkosten sind viele Laden-Betreiber ins Straucheln geraten.

Und wie Anwohnern jetzt aufgefallen ist, soll wohl der nächste Laden im Rhein-Ruhr-Zentrum klammheimlich dicht gemacht haben. Doch was steckt dahinter? DER WESTEN hat beim Mülheimer Einkaufszentrum nachgehakt.

+++ Rhein-Ruhr-Zentrum: Eigentümer kündigt Großes an – Kunden können es kaum erwarten +++

Rhein-Ruhr-Zentrum: WO ist dieser Laden hin?

„Weiß jemand von euch zufällig, was mit Joe’s Superbowling im RRZ passiert ist?“, meldete sich dieser Tage ein Rhein-Ruhr-Zentrum-Kunde bei Facebook zu Wort. Und er äußerte prompt einen Verdacht: „Ich habe gehört, dass der Mietvertrag wohl nicht verlängert wurde. Echt schade, das RRZ wird ja zunehmend unattraktiver, und von den angekündigten Umbaumaßnahmen sieht man auch noch nichts. Ich hoffe nicht, dass der Investor alles stoppt.“

Auch spannend: Limbecker Platz: Kunden wollen endlich kostenlos parken – Betreiber wird deutlich

Auch andere werden in der Kommentarspalte deutlich: „Demnächst ein neuer Lost Place, das RRZ“, „Ich finde es auch sehr schade, dass es dort kein Bowling mehr gibt. Meine Kids und ich waren sehr gerne dort“ oder „Wieder ein Freizeitvergnügen in der Nähe futsch. Ist doch echt traurig“, ist hier zu lesen.

Rhein-Ruhr-Zentrum sorgt für Klarheit

Auch eine Reihe von Spekulationen ist unter dem Beitrag zum Grund für das Aus von Joe’s Bowling zu lesen. DER WESTEN hat bei denjenigen nachgehakt, die es wissen müssen – den RRZ-Sprechern.

Und hier heißt es auf Nachfrage: „Der Mietvertrag für Joe’s Superbowling ist im Juni 2024 ausgelaufen.“ Weiter heißt es: „Die Fläche wird für eine neue Einheit im Rahmen der geplanten Umwandlung des Hauses benötigt.“ Dürfen sich Kunden des Rhein-Ruhr-Zentrums in Mülheim also schon bald auf eine Neueröffnung freuen? Das wird das Einkaufszentrum sie sicherlich schon bald wissen lassen.