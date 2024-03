Rhein-Ruhr-Zentrum: Eigentümer kündigt Großes an – Kunden scharren schon mit den Hufen

Die Mülheimer müssen sich in Zukunft auf einige Veränderungen in der Stadt einstellen. Die Eurofund-Gruppe, Investorin des Rhein-Ruhr-Zentrums, hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft des Zentrums. Lange wurde über den Umbau geredet, nun sollen den Worten endlich Taten folgen.

Topmanager Ian Sandford, Präsident der Eurofund Group, die das Rhein-Ruhr-Zentrum im Juli 2023 gekauft hat, ist gebürtiger Engländer und hat bisher noch keine Projekte in Deutschland realisiert – das soll sich mit dem RRZ ändern. In einem Interview mit der „WAZ“ spricht er nun über seine Pläne und erläutert weitere Hintergründe.

Rhein-Ruhr-Zentrum: Große Veränderungen geplant

Im Juni soll es losgehen – der langersehnte Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums. Die Pläne des Managers Ian Sandford sind groß. Aber wieso hat er ausgerechnet das RRZ als erstes Deutschlandprojekt auserkoren? Für ihn gibt es zwei Gründe. Zum einen die Bevölkerungsstruktur. „In der unmittelbaren Umgebung des Centers, inklusive der Großstädte Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf, leben mehr als zehn Millionen Menschen. Eine einkommensstarke Bevölkerung“, erzählt er im Gespräch mit der „WAZ“. Auch die gute Erreichbarkeit durch die A40 und dem ÖPNV überzeugten ihn.

Bereits im Juni werden die Anwohner die ersten Veränderungen am Center sehen können. „Beispielsweise werden die öffentlichen Bereiche in der Mall neugestaltet, es wird Grünpflanzen und Sitzgelegenheiten geben. Außerdem beginnen wir mit der Renovierung der Toilettenanlagen“, berichtet er. Da aufgrund der vielfältigen gesetzlichen Vorschriften nicht alle Umbauten so schnell umgesetzt werden können, wird mit den kosmetischen Veränderungen, die schnell realisierbar sind, begonnen.

Lebensmittelgeschäfte und Discounter für Kunden

Obwohl Eurofund bereits angekündigt hat, dass es am Westeingang künftig einen Supermarkt und einen weiteren Discounter geben wird, sind noch keine genaueren Details über die Namen bekannt. Fakt ist jedoch: Im Jahr 2024 werden diese nicht eröffnen. Ende 2025, Anfang 2026 können sich Kunden auf die neuen Lebensmittelgeschäfte einstellen. Zuvor werden die aufwändigen Bauarbeiten durchgeführt, so der Topmanager gegenüber der „WAZ“.

