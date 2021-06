Mülheim: Streit eskaliert völlig – Mordkommission ermittelt

Mülheim. In Mülheim hat es einen heftigen Streit zwischen mehreren betrunkenen Männern gegeben. Dieser eskalierte irgendwann völlig!

An der Zentralhaltestelle in Mülheim gerieten mehrere betrunkene Männer auf der Friedrich-Ebert-Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag aneinander.

Streit zwischen zwei Männern in Mülheim eskaliert vollkommen

Einer der Männer schlug einem 47-Jährigen vor den Kopf, so dass dieser ungebremst auf den Boden fiel und sein Bewusstsein verlor.

Glücklicherweise war eine Mülheimer Streife in unmittelbarer Nähe, da die Umgebung für die Polizei sowieso im Blickpunkt steht.

Ein Krankenwagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Eine Polizistin leistete Erste Hilfe und legte den schwerverletzten Mann in die Seitenlage. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Polizei findet bräunliche Substanz bei dem Täter

Der 34 Jahre alte Schläger rannte davon. Ein Polizist eilte ihm hinterher. Auf der Straße „Löhberg“ holte der Beamte den Mann ein und nahm ihn vorläufig fest. Der Festgenommene hatte mehrere Gramm einer bräunlichen Substanz dabei. Vermutlich handelt es sich hierbei um Heroin.

Der Schwerverletzte befindet sich nach wie vor im Krankenhaus. Das Polizeipräsidium richtete eine Mordkommission ein. (fb)