Mülheim: XXL-Schere an Schlossbrücke zu sehen – die irre Skulptur hat einen sehr ernsten Hintergrund

Wer bald in Mülheim an der Schlossbrücke spazieren geht, dem dürfte bald etwas auffallen, das für Fragen sorgen dürfte: eine überdimensionale Schere.

Doch was hat diese merkwürdige Schere zu bedeuten, die in Mülheim für Aufsehen sorgen wird? Die irre Skulptur hat einen ernsten Hintergrund. Denn sie will auf ein Problem in der Gesellschaft hinweisen.

An der Schlossbrücke in Mülheim dürfte dir bald etwas ins Auge stechen. (Archivbild) Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Mülheim: Irre Skulptur an Schlossbrücke

Bei „Die große Schere“ handelt es sich um ein Stadtprojekt in Mülheim im Rahmen des „ImpulseTheater Festival“, das den Blick die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich in der Ruhrgebietsstadt lenken soll.

Hinter dem Projekt steckt die Künstlergruppe „Club Real“, sie erklärte auf einer Pressekonferenz, weshalb Mülheim der ideale Standort für das Projekt ist: „Unter den nordrhein-westfälischen Großstädten ist die Stadt jene mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung und zugleich Wohnort von drei Multi-Milliardären. Wo ließe sich das Auseinanderdriften der Gesellschaft besser betrachten als hier?“

Auf der Seite des Festivals heißt es zudem: „Auf der einen Seite steigt die Zahl der Einkommensmillionär*innen, auf der anderen Seite steigt die Zahl der Kinder in Armut. Die Ungleichheit wird durch die sich immer weiter öffnende Schere abgebildet. Die Bevölkerung der Stadt entscheidet, wie es weitergehen soll mit der Ungleichheit. Nähern sich die Flügel an oder gehen sie weiter auseinander?“

Ist der Punkt erreicht, an dem die maximale Ungleichheit erreicht ist, entlädt sie sich mit ganzer Wucht. „Dann ertönt für fünfzehn Minuten eine Luftschutzsirene und danach klappt der obere Scherenflügel zu und zerschneidet die Schloßbrücke. Die Große Schere stellt Fragen an die Stadt: Was können und was müssen wir tun, um die Schere ohne Gewalt zu schließen?“, so die Künstlergruppe weiter.

Die Schere soll beweglich sein und sich öffnen oder schließen, je nachdem, wie sich die Vermögensverhältnisse entwickeln.

Am 13. Juni wird die Schere zum Ende des „ImpulseTheater Festival“ enthüllt werden. Doch schon jetzt bietet eine Holzbox neben der Schlossbrücke Besuchern eine Vorschau, was sie in Mülheim dann erwartet. (cs)