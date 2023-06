Wie unnötig ist das denn bitte? In Mülheim regen sich Anwohner am Wochenende über eine Szene am Entenfang auf. Dort, direkt am See sah es wirklich ganz abscheulich aus.

+++ Mülheim: Polizei will Messerstecherei stoppen – plötzlich fallen Schüsse +++

Da fehlen selbst einer Mülheimerin die Worte. Sie kann nur mit dem Handy draufhalten und das Bild anschließend in einer Facebook-Gruppe teilen. Und dann geht die Diskussion auch schon los.

Mülheim: Dieser Anblick raubt Anwohnern den Atem – „Ohne Worte“

„Entenfang heute Morgen. Ohne Worte.“ Mit diesen Zeilen betitelt eine Mülheimerin, die anonym bleiben möchte, in einer Facebook-Gruppe ein selbst geschossenes Foto. Dort am Seeufer entdeckte sie am Sonntag (18. Juni) ein Bild der Verwüstung.

Auch interessant: Mülheim: Anblick macht Anwohner wütend! „Nicht nachvollziehen“

Überall auf dem Erdboden lagen Bierflaschen und Müll umher. Zwischen den Kästen und Glassplittern konnte man kaum noch treten. Das fanden nicht nur die Fotografin, sondern auch andere Stadtbewohner „echt asozial“.

Dieses Bild macht Mülheimer traurig und wütend. Foto: Privat

Vorfall gehört gemeldet

Warum man nicht einfach seinen Müll wegräumen kann, ist den Menschen hier unbegreiflich. Sie empfinden dieses Verhalten als respektlos und sind traurig, dass die Natur darunter leiden muss. Und das nicht nur am See, sondern auch in Parks, im Wald und entlang der Ruhr, wie argumentiert wird.

Mehr Nachrichten aus der Stadt:

Die Mülheimerin hat die Mängel allerdings nicht der Stadt gemeldet, wie sie gegenüber DER WESTEN zugibt. Dabei geht das problemlos über den Mängelmelder. Einfach Kategorie auswählen – in diesem Fall „Verunreinigung/Abfall“ – als Status „ist neu“ angeben und in der Suche nachsehen, ob es schon gemeldet wurde. Ist das nicht der Fall, kannst du ein neues Anliegen angeben. Das wird dann direkt an die Stadtverwaltung weitergeleitet.