Eishockey-WM 2025: Deutschland – Kasachstan im Live-Ticker: DEB-Team mit Mega-Trumpf

Ein Auftakt nach Maß bei der Eishockey-WM 2025 will jetzt bestätigt werden. Nach dem 6:1-Erfolg am Samstag ist das DEB-Team nur 24 Stunden wieder am Puck. Bei Deutschland – Kasachstan soll der nächste Coup folgen.

2024 war im Viertelfinale Schluss, nun sorgt der Kantersieg zum Start für den ersten Funken Euphorie, dass es bei der Eishockey-WM 2025 weiter geht. Damit der weiter aufleuchtet, sollte bei Deutschland – Kasachstan der nächste Erfolg her.

Eishockey-WM 2025: Deutschland – Kasachstan live

Kann das Team von DEB-Bundestrainer Harold Kreis auch das zweite Spiel gewinnen? Wir begleiten für dich bei der Eishockey-WM 2025 Deutschland – Kasachstan im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight und wirst bis zum ersten Bully mit Infos versorgt.

Deutschland – Kasachstan -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

11.51 Uhr: Beim deutschen Team hat sich gestern die extrem hohe Geschwindigkeit als großer Trumpf erwiesen. Kriegt man die durch das Turnier erhalten, kann man auch die Großen ärgern.

11.00 Uhr: Zum Favoritenkreis gehört Deutschland trotz des Kantersiegs im ersten Spiel nicht. Die K.o.-Phase ist dem Team von Harold Kreis aber absolut zuzutrauen. Und jeder weiß: Ab dann ist alles möglich. Die Topfavoriten aber sind andere. Mehr dazu im Video oben.

10.10 Uhr: Die Kasachen sind schon ein anderes Kaliber als Ungarn, dass bei der letzten Eishockey-WM gar nicht dabei war. Dennoch geht das DEB-Team als Favorit in die Partie.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Sonntag, 11. Mai, 9.09 Uhr: Guten Morgen, liebe Eishockey-Fans. Gerade erst ist der Jubel über das 6:1 gegen Ungarn verhallt, da geht es für das deutsche Team schon weiter. Heute wartet Kasachstan.