Mülheim: Straßenbahn-Unglück ++ Frau erfasst und eingeklemmt

Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen (23. März) in Mülheim. Nach Angaben der Polizei ist eine Person gegen 9.45 Uhr an der Kaiserstraße von einer Straßenbahn erfasst worden. Informationen von DER WESTEN zufolge soll es sich dabei um eine Frau handeln.

Die Feuerwehr Mülheim eilte zur Unglücksstelle unweit einer Haltestelle, um die schwer verletzte Frau zu retten. Ein komplizierter Einsatz für die Rettungskräfte. Denn das Unfallopfer war unter der Straßenbahn eingeklemmt. Um es zu bergen, musste die Feuerwehr das Fahrzeug der Ruhrbahn anheben.

Mülheim: Polizei ermittelt nach Straßenbahn-Unglück

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls Fahrgäste in der Ruhrbahn befunden haben, ist bislang unklar. Ersten Ermittlungen der Polizei Essen zufolge soll es auf offener Strecke zu dem Zusammenstoß gekommen sein. Die Beamten sperrten die Kaiserstraße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten in beiden Richtungen ab.

Ein Verkehrs-Unfallaufnahmeteam der Polizei rückte an, um sich vor Ort ein Bild von der Unfallstelle zu machen. Die Unfall-Experten sollen herausfinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dabei setzten die Beamten unter anderem eine Drohne ein, deren Luftbilder zusätzliche Rückschlüsse auf das Unglücksgeschehen geben sollen. Mittlerweile konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

In Mülheim ist eine Frau von einer Straßenbahn erfasst worden. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Unfallopfer schwer verletzt

Nach ersten Informationen soll die Frau schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen haben. Eine Sprecherin der Polizei Essen bestätigte, dass das Unfallopfer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Zur Identität der Person konnte die Sprecherin kurz nach dem Unfallgeschehen noch keine Angaben machen. Zeugen des Unfalls wurden durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.