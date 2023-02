Mülheim: Dramatischer Zwischenfall zwischen Polizei und Feuerwehr! Beamter schwer verletzt

Schlimmer Unfall! Am Donnerstag, den 23. Februar, waren die Polizei und die Feuerwehr gleichzeitig zu unterschiedlichen Einsätzen in Mülheim unterwegs. An einer Kreuzung in der Altstadt krachten ein Streifenwagen und ein Löschzug ineinander.

Alle Insassen des Streifenwagens verletzten sich dabei – ein Polizist auf dem Rücksitz sogar schwer. Er befindet sich laut Angaben der Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr im Krankenhaus.

Mülheim: Crash bei Einsatz

Gegen 10.45 Uhr fuhr ein Einsatzwagen der Polizei durch die Altstadt. Die 27-jährige Fahrerin steuerte das Auto auf die Von-Bock-Straße über die Kreuzung am Dickswall, als ihr ein Löschzug der Feuerwehr entgegenkam. Die Frau war unter Sonder- und Wegerecht unterwegs.

Auf der Kreuzung knallten die zwei Fahrzeuge ineinander. Der Löschzug war ebenfalls zu einem Einsatz unterwegs und kracht frontal in die linke Seite des Streifenwagens – einem Mercedes Vito. Die 27-jährige Polizisten und ihr 30-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht, ihr 33-jähriger Kollege auf der Rückbank schwer.

Feuerwehrmänner unverletzt

Der 33-Jährige musste noch vor Ort von einem Notarzt behandelt werden und danach ging es für ihn direkt in ein Krankenhaus. Die Insassen des Löschzuges – neben dem 35-jährigen Fahrer waren es sieben weitere Personen – blieben allesamt unverletzt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sperrte die Unfallstelle ab und nahm alle wichtigen Informationen und Beweise auf. Der Streifenwagen wurde zudem sichergestellt. Mittlerweile ist der Bereich in der Mülheimer Altstadt wieder frei für den Verkehr.