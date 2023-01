Mülheim: Mann stellt Lamborghini in Tiefgarage ab – dann folgt der Schock!

Wer sich einen Luxus-Sportwagen zulegt, behandelt in ganz anders als ein „normales“ Auto. Schließlich steckt jede Menge Geld in der Karre – und wenn dem vierrädrigen Statussymbol etwas zustößt, hat meist nicht nur das Auto, sondern auch das eigene Ego eine Delle.

Das sieht dieser Mann aus Mülheim sicherlich ganz genau so. Sorgfältig hatte er seinen Lamborghini in der Tiefgarage seines Zuhauses an der Großenbaumer Straße abgestellt. Er ahnte nicht, was dann geschehen sollte.

Mülheim: Lamborghini verschwunden – er ist über 300.000 Euro wert

Es war am Donnerstag, dem 5. Januar, etwa 10.15 Uhr am Vormittag, als einem Zeugen in der Tiefgarage in Mülheim-Broich sofort ein erschreckendes Detail ins Auge stach: Von dem auffälligen Lambo fehlte jede Spur! Dabei soll der Sportwagen am Abend zuvor gegen 19.30 Uhr noch in der Garage gestanden haben.

Der gestohlene Lamborghini Aventador. Foto: Polizei Essen

Es handelt sich um einen blauen „Lamborghini Aventador“. Das Portal „mobile.de“ beziffert den Wert dieses Modells auf rund 313.000 Euro. Der Eigentümer des hochwertigen Wagens war zu dieser Zeit nicht zu Hause.

Die zuständige Polizei Essen ist sicher: Hier waren dreiste Autodiebe am Werk. Gegen die noch unbekannten Täter wird daher nun ermittelt.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe bei Lambo-Suche

Der gestohlene Lamborghini ist wie gesagt blau, stand in der Tiefgarage an der Großenbaumer Straße in Mülheim-Broich – und trägt das Düsseldorfer Kennzeichen „D KG 33“. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des gesuchten Autos und bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe.

Mehr News:

Dabei hoffen die Ermittler auf Aussagen von Zeugen, „die das Auto nach der Tat gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Fahrzeug oder zum Diebstahl geben können“. Sie sollen sich unter der 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 32 melden.