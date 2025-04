„Die Geissens“: Carmen plant Beauty-OP – dann folgt die böse Überraschung

Manche Menschen gönnen sich im Frühling ein neues Outfit, andere ein neues Gesicht, zumindest fast. So oder ähnlich hat es niemand Geringeres als Carmen Geiss gemacht. Der Star aus der TV-Familie „Die Geissens“ hat beschlossen, mit 59 noch mal ein kleines Beauty-Update zu machen. Nicht, weil es Carmen müsste, ihre Familie findet sie ohnehin wunderschön, sondern weil sie selbst sich morgens wieder wohler im Spiegel fühlen möchte. Die Entscheidung: ein Facelifting.

Doch wie heftig die Prozedur wirklich ist, hat sie nicht erwartet. Und auch ein Anruf macht Carmen zu schaffen!

„Die Geissens“: Carmen legt sich unters Messer

In der aktuellen Folge von „Die Geissens“ (14. April) begleitet das Kamerateam Carmen zum Schönheitschirurgen ihres Vertrauens in Lörrach. Dort zeigt sie offen, was sie stört: „Ich möchte diese Furchen beseitigen“, sagt sie und deutet auf Gesicht und Hals. Der Arzt erkennt schnell: Da wurde in der Vergangenheit etwas zu fleißig mit Fillern gearbeitet. Die Folge sind kleine Verkapselungen unter der Haut. Doch Entwarnung: Das lässt sich behandeln. Und die Prognose?

„Du wirst dann für immer zehn bis 15 Jahre jünger aussehen“, verspricht der Doc.

Ehemann Robert und die Töchter Davina und Shania hätten ihr den Eingriff nicht geraten. Im Gegenteil. „Meine Mama sieht immer super aus. Ich mag sie genau so, wie sie ist“, sagt Shania. Trotzdem: Der OP-Termin steht. Doch beim Beratungsgespräch bekommt Carmen plötzlich einen Anruf. Und der kommt ausgerechnet von Ehemann Robert.

„Die Geissens“: Anruf erwischt Carmen eiskalt

„Ich hab einen Reifen kaputt“, berichtet Robert Ehefrau Carmen am Telefon. Und das nicht etwa beim Kleinwagen, sondern mit dem Lamborghini. Carmen ist entsetzt: „Mit welchem Auto?!“ – „Mit dem Lambo“, sagt Robert. „Nein!“, entfährt es der Millionärsgattin sichtlich schockiert. „Jetzt bin ich einmal weg und dann passiert sowas, voll das Chaos. Mein Mann ohne mich ist wirklich hilflos“, ist das Fazit von Carmen.

Am Ende geht alles gut aus: Carmen bekommt ihr Facelifting und der Lambo neue Reifen. Also alles wieder im Lot bei Familie Geiss.