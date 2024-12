Mülheim: Mann findet Zettel an Windschutzscheibe – der Inhalt macht ihn fassungslos! „Hilfe“

Was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Das dürfte sich ein Mülheimer zuletzt gefragt haben, als er morgens zu seinem Auto ging und einen Zettel hinter seinem Scheibenwischer vorfand. Was dort drauf stand, macht den Mann auch jetzt noch fassungslos.

So hat er sich bereits mit weiteren Anwohnern zusammengeschlossen und erfahren: Er ist nicht der einzige. Auch andere aus Mülheim haben eine solche Nachricht erhalten. Was wohl dahintersteckt?

Mülheimer findet Zettel am Auto – „Hilfe“

Am Montag (2. Dezember) erlebte der Mülheimer eine Überraschung, als er zu seinem geparkten Auto ging. „Hilfe ey“, war seine erste Reaktion auf das, was er dort an der Windschutzscheibe vorfand. So etwas hatte er noch nie erlebt.

Auf dem Zettel, der DER WESTEN vorliegt, stand Folgendes: „Parkvergehen! Dies ist kein Strafzettel, wenn es jedoch nach mir ginge, müssten sie zwei bekommen“. Weiter kritisiert der Schreiber hier die „idiotische, rücksichtslose und stümperhafte Parkweise“ des Mülheimers.

„Warum sie diesen Zettel bekommen? Damit sie in Zukunft auch einmal an andere denken und nicht nur an sich selbst! Ferner kann ich naseweise, egoistische und einfältige Autofahrer absolut nicht leiden und sie gehören ohne Zweifel zu diesem Personenkreis!“, wettert der Unbekannte weiter und wünscht dem Parkenden einen Getriebeschaden.

Mülheimer hegt Verdacht

Wie der Mülheimer gegenüber DER WESTEN angibt, sei es das erste Mal gewesen, dass er so einen Zettel an seinem Auto gefunden hätte. Demnach habe er in Speldorf direkt hinter einer Einfahrt bündig mit eben dieser geparkt. „Besser hätte man nicht parken können“, so seine Einschätzung. Grundsätzlich parke er sehr platzsparend. Dementsprechend verwundert sei er auch über den Zettel gewesen.

Von anderen Nachbarn hätte er nun gehört, dass diese ebenfalls das ein oder andere Mal einen solchen Hinweis an ihrem Auto gefunden hätten. „Da scheint wohl einer Spaß an der Sache zu haben“, zieht der Mülheimer für sich den Rückschluss und glaubt, dass da jemand „Sheriff spielt“. Er hat einen Anwohner im Verdacht.

„Solange es nur ein Zettel ist und kein Kratzer, alles gut. Vielleicht habe ich einfach zu dicht geparkt. Parke nun mal platzsparend, deswegen wundert mich der Zettel. Aber vielleicht ein Vordruck“, vermutet er weiter. Dann könnte es womöglich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er die wütende Notiz am Auto findet.