Mülheim: Schüsse auf Mann abgefeuert – Tat stellt Polizei vor ein Rätsel

Am Samstag (4. Januar) schleppte sich ein Mann schwer verletzt in ein Mülheimer Krankenhaus. Der 36-Jährige hatte Schusswunden am Körper – die Ärzte alarmierten die Polizei.

Während der Mann in Mülheim behandelt wurde, erzählte er, was ihm Schreckliches passiert war. Doch am Ende hatten die Beamten mehr Fragen als Antworten.

Mülheim: Unbekannte schießen auf 36-Jährigen

Tatsächlich konnte der Mann den Beamten auch nicht viel mehr sagen, als dass auf ihn geschossen wurde. Anhand der Angaben geht die Polizei aber von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet, die die Hintergründe zur Tat aufklären und den Täter ausfindig machen soll. Da noch viele Fragen ungeklärt sind, suchen die Beamten nach Zeugen, die Angaben zum Tatort, zur Tatzeit und zum Tatverdächtigen machen können.

Noch mehr Meldungen aus NRW:

Der 36-Jährige ist 1,60 bis 1,65 m groß, hat eine schlanke Statur, kurze schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de / SoKo