Castrop-Rauxel: Schwere Gewalttat ++ Frau in Gebüsch gefunden ++ Polizei jagt Täter

Großer Polizeieinsatz am Donnerstagabend (13. Februar) in Castrop-Rauxel. Den „Ruhrnachrichten“ zufolge ermitteln die Beamten nach einer schweren Gewalttat an der Pöppinghauser Straße.

Hier soll eine mindestens schwerstverletzte Frau in einem Gebüsch gefunden worden sein. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen die Ermittlungen. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte er zunächst nicht. Doch die Bilder vom Tatort lassen ein Kapitaldelikt befürchten.

Castrop-Rauxel: Fahndung mit Hubschrauber und Spürhund

Spurensicherung, Hubschrauber-Einsatz und Spürhund. Die Polizei hat am Donnerstagabend in Castrop-Rauxel alle verfügbaren Mittel eingesetzt. Auch die Feuerwehr war vor Ort und leuchtete den Tatort bis weit in die Nacht über einen Drehleiterwagen aus, um die Arbeit der Spurensicherung zu ermöglichen.

Die Polizei ermittelt nach einer Gewalttat in Castrop-Rauxel. Foto: news4 Video-Line TV

Derweil fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Er soll nach Angaben der Zeitung mit einem weißen Hyundai vom Tatort geflohen sein. Der Wagen sei in der Nähe eines Schrebergartens am Stadtrand zwischen Castrop-Rauxel und Recklinghausen gefunden worden sein. Von hier muss der Tatverdächtige zu Fuß weiter geflüchtet sein.

Mehr Themen:

Bei der Fahndung kam nach Informationen von DER WESTEN unter anderem ein Spürhund sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Ob die Polizei den Tatverdächtigen finden konnte, ist bislang offen.

Wir berichten weiter.