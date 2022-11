Mülheim: Gratis-Essen versprochen – wenn du HIER in Jogginghose auftauchst

In Mülheim hat ein Restaurant eine unkonventionelle Aktion ins Leben gerufen. Wenn du dort in einer Jogginghose vorbeikommst, schenkt dir der Laden doch tatsächlich etwas zu essen.

Einfach das Gewünschte vorbestellen, eine Jogginghose überziehen und dann ab zur Bude in Mülheim – so bekommst du deine Gratis-Portion. Aber aufgepasst: Die Aktion gilt nur innerhalb eines sehr begrenzten Zeitfensters. Und die Mitarbeiter gucken ganz genau hin…

Mülheim: HIER gibt’s gratis Pommes

„The Hungry Poet“ am Goetheplatz bietet Burger – auch Veggie – Hotdogs, Salate und Co. an. Normalerweise können die Kunden einfach anrufen, bestellen und dann ganz gemütlich zu Hause auf ihr Essen warten. Doch diesen Samstag, den 5. November, läuft das Ganze etwas anders ab.

„Wir haben leider personalbedingt heute wieder einen Mitarbeiter weniger“, verkündet das Lokalunternehmen auf Facebook. Deshalb sei eine Lieferung am Samstag nicht möglich. „Aber morgen am Sonntag liefern wir wieder“. Um es den Kunden etwas schmackhafter zu machen, dass sie ihre Bestellungen abholen zu müssen, hat sich der Restaurant etwas überlegt.

In Mülheim gibt das Restaurant „The Hungry Poet“ Gratis-Pommes an Kunden raus, die in Jogginghose aufkreuzen. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services

„Wir möchten Euch heute das Abholen etwas versüßen.“ Du brauchst dich „nicht schick zu machen“, sondern kannst einfach in einer Jogginghose vorbeikommen. „Jeder, der heute seine Burger in Joggingbuchse bei uns abholt, bekommt zu seiner Bestellung eine Home Style Fries gratis.“

Gratis-Angebot NUR diesen Samstag

Zur Sicherheit solltest du aber vorher unter der Telefonnummer 0208 88365610 anrufen, damit die Fritten auch fertig sind, wenn du deinen Burger abholen kommst. „Also nicht vergessen, Jeans werden nicht belohnt, aber Leggins lassen wir durchgehen“, ergänzt das Lokal.

Dieser ist am Samstag von 15.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Aktuelle Infos findest du immer auf Facebook oder Instagram.