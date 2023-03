Rewe mit neuem Service – SO kommst du auch mitten in der Nacht an deinen Einkauf

Der Liefer- und Abholservice von Rewe dürften mittlerweile jedem bekannt sein. Wer wenig Zeit hat und nicht lange durch den Markt irren will, der kann auch online einkaufen und sich die Bestellung direkt nach Hause liefern lassen.

Mancher Kunde präferiert aber die flexible Lösung des Abholens. Allerdings musstest du dich dabei bisher nach den Öffnungszeiten deines Rewe-Marktes richten. Das ist jetzt vorbei.

Rewe bietet rund um die Uhr Abholservice

Über 1.600 Märkte in Deutschland bieten mittlerweile den regulären Abholservice an. Doch zehn davon testen aktuell ein neues Einkaufssystem – und zwar mit Abholboxen. Hier können die Kunden, so „Express“, rund um die Uhr ihre Einkäufe abholen.

Zwei dieser Märkte stehen zum Beispiel in Köln. Einer im Stadtteil Mülheim am Carlswerk an der Schanzenstraße und einer in Gremberghoven an der Frankenstraße. Online bestellen und abholen, auch wenn der Supermarkt schon zu hat – was für ein Luxus. Den können sich bisher allerdings nur wenige erlauben. Allerdings soll das Konzept noch in diesem Jahr auf weitere Märkte ausgebaut werden. Doch wie funktioniert es eigentlich?

So funktioniert der neue Abhol-Service

Der Vorgang unterscheidet sich kaum von dem herkömmlichen Abholservice. Die Kunden können online ihre Lebensmittel bestellen. Dann müssen sie ihre Postleitzahl eingeben und eine Abholstation sowie einen Termin auswählen. Um deinen Einkauf einsammeln zu können, erhältst du einen Pin per SMS oder E-Mail. Mit dem kannst du anschließend das Fach in der Abholstation öffnen.

Der Mindestbestellwert für diese Option beträgt allerdings 20 Euro und wenn du kein Neukunde bist, musst du ab deiner zweiten Bestellung zwei Euro Servicegebühr zahlen. Grundsätzlich erfolgt die Bezahlung via Kreditkarte, Lastschrift oder Paypal. Wer einen Großeinkauf tätigt, muss sich nicht wundern, wenn die Lebensmittel auf mehrere Fächer verteilt werden. Dann erhältst du auch mehrere Pins. Etwas unübersichtlich für den ein oder anderen. Dafür kannst du auch ohne Probleme Kühlware bestellen, denn die Abholfächer bei Rewe sind temperiert.