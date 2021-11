Mülheim: Anwohner hören Schüsse in Halloween-Nacht und sehen viel Blaulicht – das war passiert

Mülheim. Was war denn in Mülheim los? Mitten in der Halloween-Nacht hören Anwohner in Dümpten Schüsse und sehen viel Blaulicht.

In einer Facebook-Gruppe postet eine Frau aus Mülheim gegen 2 Uhr nachts ein etwa zweiminütiges Video. Es zeigt viel Blaulicht. Nach etwa eineinhalb Minuten ist auch ein Schuss zu hören.

Mülheim: Lauter Knall gegen 2 Uhr nachts

Wie sie sagt, knallte es das erste Mal gegen 23 Uhr. Ein Essener schreibt außerdem, dass er ebenfalls Knall-Geräusche gehört habe. Um 2 Uhr nachts soll es dann am lautesten gewesen sein.

Die Polizei Mülheim ging den lauten Geräuschen nach. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Political-Moments

Die Anwohnerin aus Mülheim vermutet, dass es in der Nähe der A40 passiert sei. Doch was war los?

Eine Polizei-Sprecherin teilt auf Anfrage von DER WESTEN mit, dass es sich lediglich um einen Vorfall mit Pyrotechnik handelte. Es sei nichts Schlimmeres passiert.

Eine Stunde nach dem Verfassen des Posts schreibt die Frau aus Mülheim, dass plötzlich absolute Ruhe herrsche. Keine Polizei, kein Knall mehr. Zeit, ins Bett zu gehen. (ldi)