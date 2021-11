Galeria Karstadt Kaufhof in NRW: Emotionale Aktion in ehemaligem Kaufhaus – Passanten wird aufwühlen, was sie in Schaufenstern sehen

Witten. Das Galeria Karstadt Kaufhof-Haus in Witten (NRW) steht schon eine Weile leer. Doch bald soll dort neues Leben einziehen.

Das gilt allerdings nur für die Schaufenster des ehemaligen Galeria Karstadt Kaufhofs. Sie sollen ab Mitte November als besonderer Schauplatz dienen, der bei den Passanten aufwühlende Emotionen hervorrufen soll.

Galeria Karstadt Kaufhof in NRW: Ungewöhnliche Schaufensteraktion

Dort werden 40 schwarz-weiße Bilder zu sehen sein. Darauf zu sehen sind Frauen, zum Beispiel beim Kuscheln mit ihren Kindern oder bei einer fröhlichen Unterhaltung. Doch was stellenweise sorgenfrei wirkt, widmet sich eigentlich einem traurigen Thema: Gewalt gegen Frauen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Brigitte Kramer stellt 40 Fotografien aus. Foto: Brigitte Kraemer

Der Verein „Soroptimist“ setzt sich für Frauenrechte ein und will mit der kostenfreien Fotoausstellung ein Zeichen setzen. Gewalt gegen Frauen zu verhindern, spiele eine entscheidende Rolle, um Frauenrechte weltweit zu bewahren.

Deswegen hat die Fotografin Brigitte Kraemer 40 Aufnahmen ausgewählt, die wachrütteln. Sie sind in einem Frauenhaus entstanden. Kraemer durfte ganz nah an den Bewohnerinnen sein und hat so einen tiefen Einblick in die Einrichtung gewonnen. Tränen und Leid, aber auch Freundschaft, Freude und Solidarität inklusive.

Galeria Karstadt Kaufhof: Brigitte Kramer stellt 40 Fotografien aus. Foto: Brigitte Kraemer

Seit Mitte der 1980er Jahre recherchiert die in Herne lebende Fotografin immer wieder zum Leben im Frauenhaus. „Die Bewohnerinnen der Frauenhäuser haben mich in ihren privaten, sehr persönlichen Lebensalltag gelassen. Sie haben mir ihr Vertrauen geschenkt und ihre Lebensgeschichten erzählt. Dem Mut der Frauen, sich ihrer Situation zu stellen, ist es zu verdanken, dass ich sie ein Stück ihres Weges begleiten konnte und ihren nicht ‚ganz normalen Alltag‘ fotografieren durfte“, sagt die Fotografin über ihr Werk.

Galeria Karstadt Kaufhof: Brigitte Kramer stellt 40 Fotografien aus. Foto: Brigitte Kraemer

Galeria Karstadt Kaufhof in NRW: Hier kannst du die Bilder sehen

Du willst selbst ein Stück in diesen Alltag eintauchen? Los geht's ab dem 14. November in vier Schaufenstern des ehemaligen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gebäudes in Witten in der Bahnhofstraße 5.

Neben den Aufnahmen informieren vier Tafeln der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW mit Hintergrundwissen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“. Ebenso findest du dort Kontakt- und Hilfemöglichkeiten für Betroffene. (vh)