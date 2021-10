Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Dortmund: Familien-Horror an Halloween-Wochenende! Sohn sticht auf eigenen Vater ein

Dortmund. Was für ein blutiges Familiendrama aus Dortmund!

In Dortmund wurde am späten Samstagnachmittag ein 55-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt – der Angreifer war sein eigener Sohn!

Dortmund: 17-Jähriger sticht auf Vater ein

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dortmund mitteilen, hat sich die Tat am Samstag gegen 17 Uhr in Dortmund ereignet. Der Jugendliche hat in der gemeinsamen Wohnung auf seinen Vater eingestochen, ihn dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 55-Jährige schwebte nach der Tat in Lebensgefahr. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Kirchner-Media/Wedel

Der Man ist nach der schrecklichen Tat in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die NICHT die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

Glücklicherweise soll er laut Polizei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schweben.

Der Teenager wurde aufgrund der Tat vorläufig festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Richter ordnete wegen versuchten Mordes U-Haft für den 17-Jährigen an. Er sitzt seitdem im Knast. (cm)