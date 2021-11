Bochum: Unfassbare Bilder! Frau fotografierte Polarlichter am Stadthimmel

Bochum. Unglaubliche Sichtung in Bochum! Eine Anwohnerin traut ihren Augen nicht.

Als sie in der Nacht zu Sonntag in den Himmel blickt, kann sie kaum begreifen, dass da am Himmel über Bochum die Polarlichter erscheinen. Diesen Augeblick muss sie direkt mit Fotos festhalten.

Bochum: Polarlichter am Himmel über der Stadt – „Was für ein Erlebnis“

Das Farbenspiel am Himmel fängt die Frau mit ihrer Kamera ein und veröffentlicht es in einer Facebook-Gruppe. Passend zum Titel der Gruppe „Du weißt, du bist Bochumer, wenn…“ formuliert die Bochumerin die Überschrift zu ihrem Foto: „… du Polarlichter über Bochum sehen kannst“.

Foto: Jasmin Tamme

Und tatsächlich: Auf dem Foto sind, zwar durch die Wolken etwas abgeschwächt, grüne Lichter zu sehen. Die Aufnahmen stammen aus Bochum Langendreer, aus dem Dachgeschoss einer Wohnung an der Ecke Wittenbergstraße und „In der Schuttenbeck“. „Ich bin immer noch total geflasht davon“, schreibt die Bochumerin.

---------------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist ThoIch bin immer noch total geflasht davonmas Eiskirch (SPD)

---------------------------------

Sie ist nicht die Einzige, die das mystische Leuchten am Himmel bemerkt. Auch in anderen Städten sind die Polarlichter zu sehen, zum Beispiel in Recklinghausen. Dort macht ein Anwohner ein Bild, hier sind die Lichter eher „leicht pink“.

------------------------------------

Mehr Bochum-Themen:

Bochum: Frau entdeckt Detail auf Lkw – Anwohner sind aus dem Häuschen

Bochum: Nach Angriff auf Polizisten bei VfL-Aufstieg – Aggressiver Fußballfan hat sich gestellt

Bochum: Versuchter Mord! Polizei schnappt Verdächtigen nach 30 Jahren

------------------------------------

„Was für ein Erlebnis“, bewundert ein User die Fotos von dem höchst seltenen Ereignis. Ein paar zweifeln jedoch an, dass es sich dabei wirklich um Polarlichter handelt. Doch eine hat gleich die passende Meldung von N-TV parat, wonach tatsächlich eine Sichtung zu erwarten war. Grund dafür waren, wie ein anderer User treffend bemerkt, „starke Sonnenwinde“. (mbo)

Bochum: Heftiger Crash auf Kreuzung!

Bei einem schlimmen Autounfall in Bochum wurden fünf Menschen verletzt. >>> Hier erfährst du alles zu dem Thema.