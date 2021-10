Bochum: Frau entdeckt Detail auf Lkw – Anwohner sind aus dem Häuschen

Bochum. In Bochum hat eine Frau ein Detail entdeckt, das die Anwohner derzeit ganz aus dem Häuschen bringt.

Denn in Bochum wurde bereits der Schlitten des Weihnachtsmannes gesichtet!

Bochum: Weihnachtsstimmung kommt langsam auf

Schon in Weihnachtsstimmung? Falls noch nicht, wirst du es nach diesem Bild ganz bestimmt sein. Denn eine Frau hat bereits den Schlitten des Weihnachtsmannes in Bochum gesichtet: In roter weihnachtlicher Farbe mit goldenen Akzenten thronte er auf einem Anhänger mitten in der Party-Stadt des Ruhrgebiets.

Dieses Detail hat eine Frau aus Bochum ganz begeistert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

„Der Weihnachtsmarkt kann kommen“, kommentierte die Frau zu dem Bild auf Facebook und erntet Begeisterung. „Ja, endlicher wieder!“, freut sich eine Nutzerin unter dem Post und eine andere schließt sich mit an: „Klasse, freue mich schon!“

---------------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

---------------------------------

Darunter wird der Post von unzähligen gifs und Bildern geschmückt, die weihnachtliche Stimmung oder Freude ausdrücken.

Bochum: Nicht jeder freut sich

Und das „Ungarische Landhaus“ kündigt sich für den anstehenden Weihnachtsmarkt ebenfalls an: „Wir sind dann auch wieder da.“

------------------------------------

------------------------------------

Doch nicht jeder scheint vom Schlitten begeistert zu sein. „Auf dass die Inzidenz weiter steigt“, kommentiert eine Frau im Hinblick auf Corona. (ali)