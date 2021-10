Bochum: Heftiger Crash auf Kreuzung! Fünf Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum wurden mehrere Menschen verletzt. (Symbolfoto)

Bochum. Schlimmer Autounfall in Bochum! Am Freitagabend kam es in der Ümminger Straße zu einem Crash zwischen bei Pkw. Dabei wurden fünf Personen verletzt, darunter auch zwei Kinder.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bochum klärt zurzeit, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

Bochum: Heftiger Verkehrsunfall – Autofahrerin schwer verletzt

Am Freitag kam es gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Ümminger Straße/Am Vorort zu einem schweren Autounfall.

Eine 51-jährige Frau aus Gelsenkirchen war dort in Richtung Bochum-Langendreer unterwegs. In der Kreuzung traf sie dann auf das Auto eines 32-Jährigen aus Bochum, die beiden Wagen prallten aufeinander.

Die 51-jährige Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre 30-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls zur Untersuchung mitgenommen.

Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt, jedoch nicht die 33-jährige Beifahrerin aus Bochum und deren Kinder im Alter von fünf und neun Jahren. Sie mussten noch vor Ort behandelt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Die Kreuzung an der Ümminger Straße n Bochum war noch etwa eine Stunde nach dem Unfall gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt die Ursache des Verkehrsunfalls. (mbo)