Mülheim: Eklat in Regionalexpress! Zwei Bahn-Mitarbeiter verletzt

Hässliche Szenen in einem Regionalexpress auf dem Weg nach Mülheim am frühen Samstagmorgen (10. Juni). Nach Angaben der Polizei hat ein Zugbegleiter (26) in einem Zug der Linie RE1 (RRX) Richtung Aachen gegen 5.10 Uhr einen Schwarzfahrer erwischt.

Daraufhin forderte der 26-Jährige den Mann auf, den Zug in Mülheim zu verlassen. Doch der Fahrgast dachte gar nicht daran. Mit einem Trick versuchte er, sich die Weiterfahrt zu erschwindeln. Als der Schwindel aufflog, eskalierte es.

++ A1, A3 und Co: Stau-Chaos nach Kurz-Urlaub in NRW – diese Autobahn solltest du unbedingt meiden ++

Mülheim: Brutaler Angriff in Regionalexpress

Nach Angaben der Polizei hatte der Schwarzfahrer noch versucht, den Fahrschein eines Mitreisenden vorzulegen. Doch darauf fiel der Zugbegleiter nicht herein. Er beharrte darauf, dass der Mann die Bahn in Mülheim zu verlassen habe. Daraufhin holte der Unbekannte aus und schlug dem Bahnmitarbeiter mit der Faust mitten ins Gesicht.

Der 26-Jährige schleuderte zurück und stieß mit seinem Kollegen (30) zusammen. Der jüngere Bahnmitarbeiter kassierte ein blaues Auge und auch seine Brille wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch der 30-Jährige zog sich eine kleine Schnittverletzung oberhalb des rechten Auges zu.

Polizei jagt brutalen Schwarzfahrer in Mülheim

Als der Zug an Gleis 6 des Mülheimer Bahnhofs hielt, flüchtete der Tatverdächtige dann aus dem Zug und rannte über die Treppe Richtung Haupteingang. Danach verliert sich seine Spur. Die alarmierte Bundespolizei suchte vergeblich nach dem brutalen Angreifer. Die Beamten werten nun die Videoaufnahmen aus dem Zug aus, um den Mann zu identifizieren.

Mehr Themen:

Die Ermittler bitten außerdem die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung des nun wegen Betruges, Körperverletzung und Sachbeschädigung gesuchten Mannes. Du hast die Szenerie beobachtet, die sich zwischen 5.10 Uhr und 5.20 Uhr im RE1 nach Aachen zugetragen hat oder den Mann über den Bahnsteig flüchten sehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0800/ 6 888 000.