Deutsche-Bahn-Toilette kaputt: Mülheimerin pinkelt in die 1. Klasse!

Diese Fahrt mit der Deutschen Bahn ging buchstäblich in die Hose: Weil in einem Regionalzug keine Toilette zur Verfügung stand, pinkelte eine Mülheimerin einfach auf den Boden der 1. Klasse!

Was raus muss, muss raus: Das dachte sich wohl auch diese Frau aus Mülheim. Sie war mit der Deutschen Bahn unterwegs, als sich ihre Blase bemerkbar machte. Doof nur, dass ihr an Bord des Regionalzugs kein Klo zur Verfügung stand. Also machte die 78-Jährige kurzen Prozess – Hose runter und laufen lassen!

Zugbegleiter durfte Urin wegwischen

Von dem Vorfall berichtet die „WAZ“. Für das Pinkel-Gate wollte die Deutsche Bahn von Cecilia V. zunächst 60 Euro für die Reinigungskosten, sah später aber von der Zahlungsaufforderung ab. Wegmachen durfte die Urin-Pfütze ein Zugbegleiter.

Cecilia V. sieht sich klar im Recht, sagt ihre Entscheidung sei alternativlos gewesen. Immerhin habe sie es auch oft genug angekündigt, dass sie sich im Zug erleichtern würde. Viel lieber hätte sie aber natürlich eine Toilette benutzt. Die Mülheimerin war an diesem Tag nicht allein unterwegs, begleitete einen 86-jährigen Bekannten. Dieser leidet an Demenz und ist gehbehindert.

Toilette an Bord der Deutschen Bahn war defekt

Die Regionalbahn nach Königswinter war sehr voll, berichtet Cecilia V. Sie machte sich auf die Suche nach einer Toilette. „Es gab sechs Toiletten, die alle nicht benutzbar und verschlossen waren“, behauptet die Mülheimerin. Auf „WAZ“-Nachfrage bestätigte die Deutsche Bahn, dass keine Toilette verfügbar war. Allerdings habe es an Bord des Zuges lediglich eine Toilette gegeben. Und diese war defekt.

Cecilia V. beschwerte sich heftig. Ihr wurde geraten, auszusteigen, um im Bahnhof zum Klo zu gehen und dann den nächsten Zug zu nehmen. Doch die Mülheimerin wollte ihre demenzkranke Begleitung nicht so lange allein lassen. Was die Deutsche Bahn sonst noch zu dem Vorfall sagte, liest du im Artikel der „WAZ“.